Министр обороны предлагает создать ВСК для проверки закупок питания для армии

Резников лично посетит заседание комитета ВР, на котором, в частности, будет обсуждаться и поставка питания для военных.

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«Также я предложу народным депутатам рассмотреть возможность создания временной следственной комиссии по процессу закупок, если другие инструменты парламентского контроля они сочтут недостаточными. Это создаст дополнительную нагрузку на Минобороны, но мы готовы идти на это. Потому что уверены в своей правоте.

Свою позицию я озвучивал неоднократно: нулевая толерантность к коррупции. Именно по моей инициативе Госаудитслужба начала проверку Минобороны. Если будет доказано, что кто-то из должностных лиц злоупотребляет, он получит по закону», - написал министр.

Он отметил, что «обеспечение наших воинов качественным и бесперебойным питанием в условиях боевых действий является одним из приоритетов Минобороны». И пообещал предоставить нардепам исчерпывающие комментарии по обеспечению армии питанием.

Резников считает, что в обнародованных претензиях отсутствует фактическая составляющая, а происходящее – информационная атака.

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«Вопрос, который мне в последние дни задавали чаще всего – почему это всплыло сейчас?

Публичный вброс информации о якобы завышенных в 2-3 раза ценах начался еще в середине прошлой недели. То есть не после, а до Рамштайна, как раз когда шло уточнение договоренностей.

Тот, кто передал один из контрактов и приложения для обнародования, как минимум - совершил служебное преступление. Это лицо будет обязательно установлено и привлечено к ответственности. Для этого подготовлены соответствующие материалы в СБУ. В частности, будут выяснены мотивы», - написал министр.

Напомним

Поводом для вызова руководства Минобороны на заседание комитета ВР стали сообщения СМИ о якобы закупках продовольствия для военных по ценам, которые значительно выше, чем в заведениях торговли.