“Злощасні яйця”: Веніславський заявив про перекручування фактів у розслідуванні щодо закупок харчування Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У розслідуванні щодо нібито завищених цін на продукти у закупках Міноборони мало місце перекручування фактів. Про це за підсумками засідання оборонного Комітету ВР розповів нардеп Федір Веніславський, передає УНН.
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За словами народного обранця, на засіданні комітету були присутні міністр оборони Олексій Резніков та його заступник В’ячеслав Шаповалов. Після їх доповіді стало зрозуміло, що опублікована у ЗМІ інформація була перекручена.
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“Судячи з тої інформації, яку надали членам комітету, має місце певне перекручування та пересмикування фактів у інформації, яка була оприлюднена в ЗМІ. Річ у тому, що міністерство не закуповує продукти харчування, воно закуповує послуги із забезпечення харчування військовослужбовців”, - зазначив Веніславський.
Нардеп розповів, що члени оборонного комітету планують поїхати на склади та виробничі бази компанії-постачальника, аби впевнитися, що вона не є фіктивною. Разом з тим, на комітеті Тимчасову слідчу комісію через скандал у ЗМІ не створювали.
“Відповіді були надані. На скільки вони переконливі - будемо для себе ще з‘ясовувати. Але загалом по кейсу про ці злощасні яйця зрозуміло, що там не так, як видавалося все”, - додав нардеп.
Нагадаємо
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії для перевірки закупівель харчування для військових.