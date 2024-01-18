Невідомі стежили за журналісткою на Київщині: розпочато кримінальне провадження

Правоохоронці Кивсько області розпочали кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості приватного життя журналістки. Про це повідомив Офіс Генпрокурора, пише УНН.

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Нещодавно в медіа поширено відео за участі потерпілої журналістки в одному із заміських комплексів Київської області. Воно було знято прихованою камерою в орендованому номері.

Тому дівчина звернулася до поліції із заявою про те, що невідомі незаконно зібрали та поширили конфіденційну інформацію про неї. Наразі вживаються заходи для встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення та причетних осіб.

Нагадаємо

14 січня невідомі намагалися вдертися до квартири журналіста-розслідувача Юрія Ніколова. Сам потерпілий назвав напад на своє помешкання "провокацією, яка підтверджує припущення, що це відповідь влади на критику президента".

Також нещодавно СБУ почала розслідування обставин незаконного прослуховування та відеозйомки представників проекту "Bihus.Info".

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