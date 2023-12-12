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Предприятие "Конкорд-22" сорвало поставку тысячи дронов для армии: глава КОВА Руслан Кравченко обратился к правоохранителям

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 10:43  •  25819 просмотра

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Киевская областная военная администрация разорвала контракт на поставку беспилотников из-за невыполнения поставщиком условий контракта

ООО "Конкорд-22", которое выиграло тендер на поставку тысячи дронов для военных, не выполнило условия тендера. Сейчас эта ситуация уже стала предметом обращения в правоохранительные органы. Об этом сообщил в своем сообщении в Facebook начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

Расторгаем договор по тендеру, который был объявлен в ноябре Департаментом гражданской защиты КОВА на закупку 1000 FPV-дронов. Вся партия должна была поехать в 72-ю бригаду, которая защищает страну на восточном направлении. Причина - простая. Поставщик - ООО "КОНКОРД-22", выигравший тендер, не выполнил свои обязательства. Уже более трех недель просрочены сроки по изготовлению и поставке всей партии дронов. Кроме того, из 1000 дронов доставил лишь чуть более 70 единиц. Но их технические характеристики и комплектация не соответствуют условиям договора

- сообщил Кравченко, добавив, что заказчик не получил никакой оплаты.

Руководитель КОВА отметил, что все проблемные тендеры и договоры будут отменяться.

"Предупреждал об этом неоднократно. Тем более, если это касается вопросов обороноспособности страны и закупки оборудования для наших военных", - заявил Руслан Кравченко.

Конкретно эта закупка уже стала предметом обращения в правоохранительные органы.

"И заказчики, и поставщики несут ответственность. Некачественное оборудование или вообще его отсутствие, особенно в условиях войны, - это угроза жизни каждого. Поэтому такое халатное отношение к выполнению условий договора со стороны поставщика - это безответственность и цинизм.

Для всестороннего изучения уже обратился в правоохранительные органы", - сообщил Кравченко.

Начальник КОВА попросил прощения у 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

"Уверяю! Ситуацию исправим. Качественными FPV-дронами 72-я бригада будет обеспечена в кратчайшие сроки", - подчеркнул он.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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