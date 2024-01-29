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Україна отримала понад 73 млрд доларів бюджетної підтримки від країн-донорів з початку повномасштабного вторгнення рф - Мінфін

Україна отримала понад 73 млрд доларів бюджетної підтримки від країн-донорів з початку повномасштабного вторгнення рф - Мінфін

Київ • УНН

 • 31030 перегляди

З лютого 2022 року Україна отримала близько $73,7 млрд прямої бюджетної підтримки від країн-донорів. Ці кошти дозволили уряду забезпечити стале управління та повністю профінансувати соціальні та гуманітарні видатки в умовах російського вторгнення.

З лютого 2022 року від країн-донорів надійшло близько 73,7 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, якого зацитувало відомство, повідомляє УНН.  

Деталі

Міністр фінансів під час зустрічі з тимчасово повіреним у справах посольства Франції в Україні Бенжаменом Рорігом 25 січня зазначив, що завдяки бюджетній підтримці донорів з початку повномасштабної війни, уряд мав змогу забезпечувати стійке державне управління в Україні та профінансувати у повному обсязі соціальні й гуманітарні видатки держбюджету. 

 Загалом, як зазначається, з 24 лютого 2022 року, міжнародні партнери спрямували Україні 73,7 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки. 

Сторони обговорили співпрацю України та Франції у сфері фінансів та відновлення, а також потреби та пріоритетні видатки держбюджету на 2024 рік. 

Вдячний за допомогу, яку надає Уряд Франції від початку російського повномасштабного вторгнення - це вагомий внесок в стабільність фінансової системи та економіки України. З лютого 2022 року загальна сума бюджетної підтримки від Франції складає близько 400 млн євро

- заявив Марченко. 

Також, в контексті обговорення держбюджету України на 2024 рік, міністр фінансів наголосив, що потреба у зовнішньому фінансуванні складає понад 37 млрд доларів.  

Враховуючи суттєву потребу в зовнішньому фінансуванні, Україна розраховує на підтримку, щоб вчасно профінансувати першочергові видатки, а саме соціальну та гуманітарну сферу, адже оборону та безпеку країна повністю фінансує за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень. Ритмічне надходження коштів від міжнародних партнерів є необхідним для збереження макрофінансової та економічної стабільності країни

- вказав Марченко. 

Зі свого боку, Бенжамен Роріг зауважив, що Франція солідарна з Україною та продовжує працювати над механізмами для забезпечення її необхідною допомогою, включаючи фінансування програм у сфері охорони здоров'я та відбудови критичної інфраструктури. 

Також було наголошено, що французький уряд повністю підтримує ініціативу ЄС Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на наступні 4 роки. 

Затягування США із продовженням допомоги Україні матиме вплив на об’єднану Європу - Президент29.01.24, 09:03 • 30197 переглядiв

Тетяна Краєвська

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