Украина получила более 73 млрд долларов бюджетной поддержки от стран-доноров с начала полномасштабного вторжения рф - Минфин

С февраля 2022 года от стран-доноров поступило около 73,7 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, которого процитировало ведомство, сообщает УНН.

Детали

Министр финансов во время встречи с временно поверенным в делах посольства Франции в Украине Бенжаменом Роригом 25 января отметил, что благодаря бюджетной поддержке доноров с начала полномасштабной войны, правительство имело возможность обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине и профинансировать в полном объеме социальные и гуманитарные расходы госбюджета.

В общем, как отмечается, с 24 февраля 2022 года, международные партнеры направили Украине 73,7 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки.

Стороны обсудили сотрудничество Украины и Франции в сфере финансов и восстановления, а также потребности и приоритетные расходы госбюджета на 2024 год.

Благодарен за помощь, которую оказывает Правительство Франции с начала российского полномасштабного вторжения - это весомый вклад в стабильность финансовой системы и экономики Украины. С февраля 2022 года общая сумма бюджетной поддержки от Франции составляет около 400 млн евро - заявил Марченко.

Также, в контексте обсуждения госбюджета Украины на 2024 год, министр финансов отметил, что потребность во внешнем финансировании составляет более 37 млрд долларов.

Учитывая существенную потребность во внешнем финансировании, Украина рассчитывает на поддержку, чтобы вовремя профинансировать первоочередные расходы, а именно социальную и гуманитарную сферу, ведь оборону и безопасность страна полностью финансирует за счет внутренних поступлений и заимствований. Ритмичное поступление средств от международных партнеров необходимо для сохранения макрофинансовой и экономической стабильности страны - указал Марченко.

Со своей стороны, Бенжамен Рориг отметил, что Франция солидарна с Украиной и продолжает работать над механизмами для обеспечения ее необходимой помощью, включая финансирование программ в сфере здравоохранения и восстановления критической инфраструктуры.

Также было отмечено, что французское правительство полностью поддерживает инициативу ЕС Ukraine Facility объемом 50 млрд евро на следующие 4 года.

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