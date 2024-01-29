Кабмин предложил совершенствование БЭБ: уточнить основания для увольнения руководителя и срока аттестации работников ведомства

Проектом Закона предлагается предусмотреть требования к членам конкурсной комиссии на избрание директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) и обязательность применения полиграфа перед назначением на должность в ведомство.

Об этом передает УНН со ссылкой Telegram представителя КМУ в ВРУ Тараса Мельничука.

Детали

Кабинетом Министров Украины, зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Бюро экономической безопасности Украины" (№10439)

Проектом Закона предлагается следующие изменения и предложения:

Уточнить основания увольнения директора Бюро экономической безопасности Украины;

Предусмотреть требования к членам конкурсной комиссии на избрание директора Бюро экономической безопасности Украины. В частности их права и обязанности и порядок принятия ими решений.

Обязательное прохождение аттестации заместителями Директора Бюро экономической безопасности Украины: через один год после прекращения или отмены военного положения проведения аттестации работников Бюро экономической безопасности Украины.

Проведение внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Бюро экономической безопасности Украины, - уточнить права и обязанности ее членов; определить, что финансирование членов может осуществляться за счет привлечения международной технической помощи.

Также зарегистрирован Проект Закона "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования работы Бюро экономической безопасности Украины" (10440).

Проектом Закона предлагается:

Дополнить статью 41 положениями, которые предусматривают в уголовных производствах предоставления подразделениям детективов или оперативно-техническим подразделениям письменных поручений на проведение следственных (розыскных) действий. Но за исключением негласных следственных (розыскных) действий, детективом Бюро экономической безопасности Украины или прокурором;

Дополнить статью 165 по совершенствованию порядка исполнения постановления следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности. В этом - предусмотреть, что выполнение указанного постановления осуществляется в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена.

Аналогичные изменения предлагается внести в часть первую статьи 236 УПК, положения которых касаются выполнения постановления следственного судьи, суда о разрешении на обыск другого владения субъекта предпринимательской деятельности, который осуществляется в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена.

Также изменения в 216 УПК, - досудебное расследование уголовных правонарушений (201, 305 УК), -подследственные следственным органам безопасности, предполагается отнести к подследственности Бюро экономической безопасности;

Изменения в статью 214 УПК с целью уточнения лиц, уполномоченных на принятие и регистрацию заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях в органе досудебного расследования;

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Кроме того изменения:

Предоставление исключительного права органам Бюро экономической безопасности Украины и Национальному антикоррупционному бюро Украины в пределах их компетенции поднимать в установленном законом порядке вопрос о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий (...), которые занимаются предпринимательской деятельностью или другими видами хозяйственной деятельности индивидуально, и участвовать в их проведении;

Исключение Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины из перечня органов государственного финансового контроля - в законе "Об основных принципах осуществления государственного финансового контроля в Украине";

Также о предоставлении права специальным органам по борьбе с организованной преступностью предоставлять письменные поручения контролирующим и/или таможенным органам по основаниям - закона Украины "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью".

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