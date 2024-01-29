Кабмин предложил совершенствование БЭБ: уточнить основания для увольнения руководителя и срока аттестации работников ведомства

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  185697 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  260201 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  242412 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  273127 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  259209 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  218673 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Новости по теме

Кабмин предложил совершенствование БЭБ: уточнить основания для увольнения руководителя и срока аттестации работников ведомства

Кабинет Министров предложил изменения для совершенствования Бюро экономической безопасности, в частности, уточнение оснований для увольнения директора БЭБ, требование прохождения полиграфа при назначении на должность и обязательную аттестацию заместителей через год после завершения военного положения. Законопроект также имеет целью расширить следственные полномочия БЭБ по определенным финансовым преступлениям и ограничить проверки частных предприятий.

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Кабмин предложил совершенствование БЭБ: уточнить основания для увольнения руководителя и срока аттестации работников ведомства

Заявлениями об аннексии регионов Украины популисты Венгрии и Румынии привлекают к себе внимание - Центр стратегических коммуникаций

Венгерские и румынские политики, которые сделали заявления об аннексии частей Украины, не являются представителями официальных органов власти своих стран. Правительства обеих стран поддерживают территориальную целостность Украины.

Политика •   •  13071 просмотра
Заявлениями об аннексии регионов Украины популисты Венгрии и Румынии привлекают к себе внимание - Центр стратегических коммуникаций

В кремле анонсировали визит путина в Турцию в феврале

кремль объявил, что президент россии владимир путин планирует посетить Турцию в феврале. По словам помощника путина юрия ушакова, подготовка к визиту продолжается.

Новости Мира •   •  11377 просмотра
В кремле анонсировали визит путина в Турцию в феврале

Саммит мира, встреча Украина-Балканы, ПВО и артиллерия: Зеленский переговорил с премьером Греции

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом подготовку ко второму украинско-балканскому саммиту, пригласил Грецию к организации Глобального саммита мира и сообщил об оборонных потребностях Украины, в частности по противовоздушной обороне и артиллерии. Они также обсудили разблокирование помощи ЕС для Украины на сумму 50 миллиардов евро.

Война •   •  16585 просмотра
Саммит мира, встреча Украина-Балканы, ПВО и артиллерия: Зеленский переговорил с премьером Греции

Переговоры Кулебы и Ермака с Сийярто: руководитель ОП показал кадры со встречи

Руководитель ОП, министры иностранных дел Украины и Венгрии встретились в Ужгороде.

Политика •   •  14477 просмотра
Переговоры Кулебы и Ермака с Сийярто: руководитель ОП показал кадры со встречи

россияне оснащают свои разведывательные дроны трекерами иностранного производства для отслеживания объектов - Рувин

россия оснащает свои беспилотники "Орлан-10" трекерами иностранного производства.

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россияне оснащают свои разведывательные дроны трекерами иностранного производства для отслеживания объектов - Рувин

На фоне постоянных атак дронов: россияне хотят запретить полеты над объектами топливно-энергетического комплекса

россия хочет запретить полеты над объектами топливно-энергетического комплекса после недавних атак беспилотников. Исключение будет сделано для самолетов, охраняющих эти объекты. Этот шаг направлен на повышение безопасности, но может усложнить работу промышленных беспилотников в воздухе.

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На фоне постоянных атак дронов: россияне хотят запретить полеты над объектами топливно-энергетического комплекса

Руслан Кравченко: в 2023 году органы правопорядка Киевщины расследовали 90 дел по фактам завладения бюджетными средствами во время восстановления

В прошлом году правоохранители Киевской области расследовали 90 случаев хищения бюджетных средств при восстановлении поврежденной войной инфраструктуры.

Криминал и ЧП •   •  12489 просмотра
Руслан Кравченко: в 2023 году органы правопорядка Киевщины расследовали 90 дел по фактам завладения бюджетными средствами во время восстановления

СБУ задержала организаторов схем уклонения от мобилизации, среди них должностные лица местных больниц

Служба безопасности Украины ликвидировала 5 схем, которые помогали уклонистам незаконно уклоняться от мобилизации или выезжать из Украины, в том числе через поддельные медицинские документы и незаконную переправку за границу. Более 50 потенциальных призывников не удалось вывезти за пределы страны.

Криминал и ЧП •   •  12102 просмотра
СБУ задержала организаторов схем уклонения от мобилизации, среди них должностные лица местных больниц

Южная Корея поможет Украине восстановить дамбу, подрыв которой сорвал наступление рф на Киев

Южная Корея поможет Украине восстановить Козаровицкую дамбу, которая была повреждена во время вторжения рф в Украину. Проект стоимостью 14 миллионов долларов является частью Инициативы мира и солидарности Южной Кореи для Украины.

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Южная Корея поможет Украине восстановить дамбу, подрыв которой сорвал наступление рф на Киев