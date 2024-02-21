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В комитете по нацбезопасности назвали вызовы, с которыми Украина встретится в 2024 году

В комитете по нацбезопасности назвали вызовы, с которыми Украина встретится в 2024 году

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 10:41  •  23098 просмотра

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Украина столкнется с вызовами, связанными с политическими событиями в США и Польше, а также с целью россии полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области в 2024 году.

Среди вызовов, с которыми столкнется Украина в этом году, - в частности, политические события в США, в Польше и желание рф полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области. Об этом заявил член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский во время круглого стола "Два года полномасштабной агрессии россии. Война за Украину - война за Европу", передает корреспондент УНН.

Детали

Вениславский отметил, что россия не оставила свои стратегические цели в Украине - сменить власть, сделать ее лояльной к рф и полная оккупация Луганской и Донецкой области.

По его словам, россияне демонстрируют, что полная оккупация Луганской и Донецкой областей является для них жизненно необходимой, особенно перед выборами президента рф.

Поэтому для Украины - это будет очень существенным вызовом в 2024 году. Так же как и политические события в США. Мы сейчас уже чувствуем, когда не утвержден пакет помощи, и Украина не получает тех видов вооружения и боеприпасов, которые очень необходимы на линии фронта, на поле боя. События в Польше, я думаю, также являются пазлами одной такой общей мозаики, которые готовит и реализует рф. Мы это осознаем, понимаем... Поэтому в 2024 году Украина будет иметь существенные вызовы, но, я думаю, мы к ним готовы, и совместными усилиями мы их нивелируем

- рассказал Вениславский.

Однако он отметил, что ожидать каких-то существенных проблем не стоит.

"Потому, что, когда проинформирован, значит вооружен. Мы будем делать все совместно с нашим сектором безопасности, обороны, спецслужбами для того, чтобы те планы, которые есть у россии, не были реализованы", - заявил Вениславский.

Дополнение

Вениславский заявлял, что у россии достаточно еще ресурсов для того, чтобы продолжить войну против Украины. В закрытых сообщениях представителей разведок на комитете по нацбезопасности они подтверждают, что рф готова воевать в 2025 году, возможно, в 2026 году, отметил Вениславский.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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У комітеті з нацбезпеки назвали виклики, з якими Україна зустрінеться у 2024 році
The National Security Committee named the challenges Ukraine will face in 2024
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