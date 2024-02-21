рф демонструє, що окупація Луганщини та Донеччини є для неї необхідною, особливо перед виборами - Веніславський
Київ • УНН
За словами українського депутата, росіяни демонструють, що повна окупація Луганської та Донецької областей є життєво важливою для них, особливо перед переобранням путіна.
росіяни демонструють, що повна окупація Луганської та Донецької областей є для них життєво необхідною, особливо перед виборами президента рф. Про це заявив член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський під час круглого столу "Два роки повномасштабної агресії росії. Війна за Україну - війна за Європу", передає кореспондент УНН.
Деталі
"Я як член комітету з питань нацбезпеки маю інформацію від наших розвідок – росія не полишила свої стратегічні цілі в Україні. Стратегічна ціль росії в Україні – змінити владу, зробити владу лояльною до російської федерації. Це перша ціль, така оперативно-тактична на цей рік. Друга ціль – це повна окупація Луганської та Донецької області для того, щоб було виправдання того, що вони розпочали війну за допомогою "лднр", - розповів Веніславський.
Він зазначив, що ті втрати, які мають росіяни, з точки зору здорового глузду й військової оцінки абсолютно неадекватні.
"Співвідношення вбитих, поранених, які вони мають при штурмі Авдіївки, з втратами української сторони, а це навіть не в рази, це дуже суттєва відмінність… Вони демонструють, що окупація Луганської та Донецької областей є для них життєво необхідною, особливо перед виборами президента путіна. Зрозуміло, що він буде обраний", - сказав Веніславський.
Доповнення
Веніславський заявляв, що росія має достатньо ще ресурсів для того, щоб продовжити війну проти України. У закритих повідомленнях представників розвідок на комітеті з нацбезпеки вони підтверджують, що рф готова воювати у 2025 році, можливо, у 2026 році, вказав Веніславський.