рф демонстрирует, что оккупация Луганской и Донецкой областей является для нее необходимой, особенно перед выборами - Вениславский
Киев • УНН
По словам украинского депутата, россияне демонстрируют, что полная оккупация Луганской и Донецкой областей является жизненно важной для них, особенно перед переизбранием путина.
россияне демонстрируют, что полная оккупация Луганской и Донецкой областей является для них жизненно необходимой, особенно перед выборами президента рф. Об этом заявил член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский во время круглого стола "Два года полномасштабной агрессии россии. Война за Украину - война за Европу", передает корреспондент УНН.
Детали
"Я как член комитета по вопросам нацбезопасности имею информацию от наших разведок - россия не оставила свои стратегические цели в Украине. Стратегическая цель россии в Украине - изменить власть, сделать власть лояльной к российской федерации. Это первая цель, такая оперативно-тактическая на этот год. Вторая цель - это полная оккупация Луганской и Донецкой области для того, чтобы было оправдание того, что они начали войну с помощью "лднр", - рассказал Вениславский.
Он отметил, что те потери, которые имеют россияне, с точки зрения здравого смысла и военной оценки абсолютно неадекватны.
"Соотношение убитых, раненых, которые они имеют при штурме Авдеевки, с потерями украинской стороны, а это даже не в разы, это очень существенное различие... Они демонстрируют, что оккупация Луганской и Донецкой областей является для них жизненно необходимой, особенно перед выборами президента путина. Понятно, что он будет избран", - сказал Вениславский.
Дополнение
Вениславский заявлял, что у россии достаточно еще ресурсов для того, чтобы продолжить войну против Украины. В закрытых сообщениях представителей разведок на комитете по нацбезопасности они подтверждают, что рф готова воевать в 2025 году, возможно, в 2026 году, указал Вениславский.
рф демонстрирует, что оккупация Луганской и Донецкой областей является для нее необходимой, особенно перед выборами - Вениславский
По словам украинского депутата, россияне демонстрируют, что полная оккупация Луганской и Донецкой областей является жизненно важной для них, особенно перед переизбранием путина.
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