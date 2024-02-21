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У комітеті з нацбезпеки назвали виклики, з якими Україна зустрінеться у 2024 році

У комітеті з нацбезпеки назвали виклики, з якими Україна зустрінеться у 2024 році

Київ • УНН

 • 31653 перегляди

Україна зіткнеться з викликами, пов'язаними з політичними подіями в США та Польщі, а також з метою росії повністю окупувати Луганську та Донецьку області у 2024 році.

Серед викликів, з якими зіткнеться Україна в цьому році, - зокрема, політичні події в США, у Польщі та бажання рф повністю окупувати Луганську та Донецьку області. Про це заявив член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський під час круглого столу "Два роки повномасштабної агресії росії. Війна за Україну - війна за Європу", передає кореспондент УНН.

Деталі

Веніславський зазначив, що росія не полишила свої стратегічні цілі в Україні – змінити владу, зробити її лояльною до рф та повна окупація Луганської та Донецької області.

За його словами, росіяни демонструють, що повна окупація Луганської та Донецької областей є для них життєво необхідною, особливо перед виборами президента рф.

Тому для України – це буде дуже суттєвим викликом у 2024 році. Так само як й політичні події в США. Ми зараз вже відчуваємо, коли не затверджено пакет допомоги, й Україна не отримує тих видів озброєння та боєприпасів, які дуже необхідні на лінії фронту, на полі бою. Події в Польщі, я думаю, також є пазлами однієї такої загальної мозаїки, які готує та реалізує рф. Ми це усвідомлюємо, розуміємо… Тому у 2024 році Україна матиме суттєві виклики, але, я думаю, ми до них готові, й спільними зусилля ми їх нівелюємо

- розповів Веніславський.

Проте він зазначив, що очікувати на якісь суттєві негаразди не варто.

"Тому, що, коли проінформований, значить озброєний. Ми будемо робити все спільно з нашим сектором безпеки, оборони, спецслужбами для того, щоб ті плани, які є у росії, не були реалізовані", - заявив Веніславський.

Доповнення

Веніславський заявляв, що росія має достатньо ще ресурсів для того, щоб продовжити війну проти України. У закритих повідомленнях представників розвідок на комітеті з нацбезпеки вони підтверджують, що рф готова воювати у 2025 році, можливо, у 2026 році, зазначив Веніславський.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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