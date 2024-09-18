Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию

Идея создать отдельное экспертное учреждение при НАБУ вызывает беспокойство, ведь это может привести к манипуляциям доказательной базой и поставить под угрозу объективность правосудия. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, бывший первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков.

Если НАБУ удастся создать своих экспертов - это в первую очередь будет речь о технических, строительных, экономических - они смогут узаконивать и по сути формировать необходимую доказательную базу не зависимо от объективности событий. То есть это наоборот попытка в этот узкий круг, в который входит ВАКС, НАБУ, САП еще добавить экспертов и тогда надеяться на правосудие кому-либо уже будет не стоит, - отметил он.

Адвокат подчеркнул, что эксперт должен быть независимым арбитром, который не заинтересован в результатах судебных исследований. Однако, на его практике, встречались и другие примеры.

Мы уже сталкивались с экспертными заключениями, которые составляют детективы НАБУ называя себя экспертами, и подают материалы уголовных производств. Это как раз те случаи, когда такие псевдоэксперты абсолютно не гнушаются ничем для того, чтобы сформировать нужное детективу заключение, - рассказал Бабиков.

Добавим

Манипуляции с экспертизами - обычное дело для НАБУ, однако нередко это играет против самих же детективов. Например, как было с экспертизами по делам "Роттердам+" и экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы по указанным делам "рисовали" судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими безуспешно пытались подтвердить свои обвинения. Сам Владимир Омелян также отмечал, что детективы привлекали "сомнительных экспертов" во время расследования дела против него.

К тому же НАБУ пыталось слить экспертизу по делу против экс-министра агрополитики Николая Сольского, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского.

Учитывая неоднократные факты таких манипуляций - идея главы НАБУ Семена Кривоноса создать для бюро свое экспертное учреждение выглядит крайне настораживающей. В таком случае "нарисованных" экспертиз может стать в разы больше, а затем расследования НАБУ могут превратиться в заангажированные преследования вроде массового политического террора советского НКВД.

Это отметили и иностранные эксперты, которые проводили аудит деятельности НАБУ. Аудиторы считают, что создание уголовного учреждения при антикоррупционном бюро не решит вопрос объективности экспертиз в уголовных производствах, которые расследуют детективы.

Политолог Руслан Бортник также раскритиковал идею создания отдельного экспертного учреждения для НАБУ, отметив, что это приведет лишь к еще большему хаосу в государственном управлении.