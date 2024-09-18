Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию
Киев • УНН
Адвокатское сообщество выражает обеспокоенность относительно идеи НАБУ создать собственное экспертное учреждение. Это может привести к манипуляциям доказательной базой и поставить под угрозу объективность правосудия.
Идея создать отдельное экспертное учреждение при НАБУ вызывает беспокойство, ведь это может привести к манипуляциям доказательной базой и поставить под угрозу объективность правосудия. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, бывший первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков.
Если НАБУ удастся создать своих экспертов - это в первую очередь будет речь о технических, строительных, экономических - они смогут узаконивать и по сути формировать необходимую доказательную базу не зависимо от объективности событий. То есть это наоборот попытка в этот узкий круг, в который входит ВАКС, НАБУ, САП еще добавить экспертов и тогда надеяться на правосудие кому-либо уже будет не стоит,
Адвокат подчеркнул, что эксперт должен быть независимым арбитром, который не заинтересован в результатах судебных исследований. Однако, на его практике, встречались и другие примеры.
Мы уже сталкивались с экспертными заключениями, которые составляют детективы НАБУ называя себя экспертами, и подают материалы уголовных производств. Это как раз те случаи, когда такие псевдоэксперты абсолютно не гнушаются ничем для того, чтобы сформировать нужное детективу заключение,
Добавим
Манипуляции с экспертизами - обычное дело для НАБУ, однако нередко это играет против самих же детективов. Например, как было с экспертизами по делам "Роттердам+" и экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы по указанным делам "рисовали" судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими безуспешно пытались подтвердить свои обвинения. Сам Владимир Омелян также отмечал, что детективы привлекали "сомнительных экспертов" во время расследования дела против него.
К тому же НАБУ пыталось слить экспертизу по делу против экс-министра агрополитики Николая Сольского, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского.
Учитывая неоднократные факты таких манипуляций - идея главы НАБУ Семена Кривоноса создать для бюро свое экспертное учреждение выглядит крайне настораживающей. В таком случае "нарисованных" экспертиз может стать в разы больше, а затем расследования НАБУ могут превратиться в заангажированные преследования вроде массового политического террора советского НКВД.
Это отметили и иностранные эксперты, которые проводили аудит деятельности НАБУ. Аудиторы считают, что создание уголовного учреждения при антикоррупционном бюро не решит вопрос объективности экспертиз в уголовных производствах, которые расследуют детективы.
Политолог Руслан Бортник также раскритиковал идею создания отдельного экспертного учреждения для НАБУ, отметив, что это приведет лишь к еще большему хаосу в государственном управлении.