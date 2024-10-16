У НАБУ оголосили закупівлю кондиціонерів з обігрівом на мільйон - на тлі енергетично складної зими

Національне антикорупційне бюро України хоче закупити кондиціонери з обігрівом на майже 1,3 мільйона гривень, у той час, як влада і міжнародні організації попереджають про надскладну енергетичну ситуацію цією зимою. Про це свідчать дані на сайті Prozorro (Прозоро), передає УНН.

Всього НАБУ планує закупити чотири лоти – кондиціонери для управлінь у Києві і Дніпрі, а також електричний водонагрівач для управління у Дніпрі. Очікувана вартість тендеру складає майже 1,3 мільйона гривень, фінансування відбуватиметься з державного бюджету.

Наразі НАБУ розглядає пропозиції. Переможцями на поставку кондиціонерів для київських відділень стали два ФОП.

Зазначимо, закупити кондиціонери Національне антикорупційне бюро України планує на тлі заяв влади і міжнародних партнерів про надскладну енергетичну ситуацію цією зимою. Зокрема, про це неодноразово заявляв міністр енергетики України Герман Галущенко. За його словами, виклики цієї зими будуть більшими ніж зимою 2022-2023 років.

Місія ООН прогнозує, що взимку українців може очікувати відключення електроенергії від 4 до 18 годин на добу, а деякі регіони можуть залишиться без опалення.

Міжнародне енергетичне агентство (MEA) прогнозує, що майбутня зима буде найсерйознішим випробуванням для України з моменту повномасштабного вторгнення. Нестача електроенергії може сягнути шести гігаватів цієї зими на тлі атак рф на енергетичну інфраструктуру та закінчення терміну дії контракту на поставку газу наприкінці цього року.

Тож чекаємо, яке рішення прийме НАБУ. Проте, зважаючи на прогнози на майбутню зиму, постає логічне запитання – чи доцільно наразі витрачати понад мільйон бюджетних коштів на закупку кондиціонерів для антикорупційного бюро?

Додамо

НАБУ у квітні закупило послуги з ремонту туалетів на понад 3 мільйони гривень. А у вересні планувало відремонтувати фасади і приміщення адміністративних будівель за понад 5 мільйонів гривень.

Вражає цифрами і бюджет, який витрачається на утримання антикорупційних органів. Витрати на НАБУ, САП та ВАКС за весь час їх існування становлять приблизно 12-13 мільярдів гривень. Водночас бюджетні апетити антикорупційних органів ростуть щороку. Оплачують це все платники податків, для яких підготували вже чергові підвищення зборів.

Водночас до ефективності антикорупційних органів досі залишаються великі питання. Іноземні експерти у звіті за результатами оцінки діяльності НАБУ виявили низку проблем. Зокрема, аудитори дійшли висновку, що детективи потребують спілкування з психологами та омбудсменом, щоб повідомляти про проблеми на робочому місці.

Окрім того, міжнародні аудитори констатували, що ВАКС розглядає справи роками, а детективи НАБУ можуть розслідувати їх десятиріччями. Однак, як показує практика, тривалість розслідування антикорупціонерів ніяк не впливає на його якість, адже "гучні" справи НАБУ проти високопосадовців вже неодноразово розвалювалися в судах.