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Наступна зима буде найсерйознішим випробуванням для України, дефіцит електрики може сягнути 6 ГВт - Міжнародне енергетичне агентство

Наступна зима буде найсерйознішим випробуванням для України, дефіцит електрики може сягнути 6 ГВт - Міжнародне енергетичне агентство

Київ • УНН

 • 181805 перегляди

Наступна зима буде найсерйознішим випробуванням для України через атаки рф на енергетичну інфраструктуру. МЕА прогнозує дефіцит електроенергії до 6 ГВт і пропонує заходи для забезпечення енергетичної безпеки.

Нестача електроенергії в Україні може сягнути шести гігаватів цієї зими на тлі атак рф на енергетичну інфраструктуру та закінчення терміну дії контракту на поставку газу наприкінці цього року. Майбутня зима буде найсерйознішим випробуванням для України з моменту повномасштабного вторгнення, йдеться в доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), повідомляє УНН

Деталі

У доповіді МЕА йдеться, що цього літа, коли попит на електроенергію зазвичай нижчий, ніж узимку, генеруючі потужності України впали більш ніж на два ГВт нижче пікового попиту в 12 ГВт.

Унаслідок посилення ворожих атак у період з березня по травень 2024 року до середини року в Україні залишилося лише близько третини довоєнних потужностей з виробництва електроенергії, навіть до останніх ударів.

Енергетична система України пережила дві зими поспіль після вторгнення росії, але третя обіцяє стати найсуворішим випробуванням

- йдеться у звіті.

Цієї зими піковий попит на електроенергію може зрости до 18,5 ГВт. Навіть коли атомні станції країни повернуться після ремонтів, а також за умови імпорту 1,7 ГВт електроенергії із сусідніх європейських країн, дефіцит поставок в Україні може сягнути шести ГВт, що еквівалентно піковому річному попиту в Данії.

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Подальші атаки на інфраструктуру, непередбачувані відмови обладнання та пропущені цикли технічного обслуговування додають додаткові ризики

- ідеться у звіті.

Зазначається, що також одною з проблем може стати теплопостачання великих міст України. Більшість атак на інфраструктуру теплопостачання відбулася в регіонах, розташованих поблизу лінії фронту. Харківська область наразі позбавлена великих теплогенеруючих потужностей, а інші прифронтові регіони - зокрема, Чернігів, Донецьк, Запоріжжя, Суми та Миколаїв - зазнали серйозної шкоди своїм теплогенеруючим потужностям. Теплопостачання Києва також перебуває під загрозою, вважають у МЕА.

За середніх погодних умов Україна може задовольнити всі свої потреби в газі за рахунок внутрішнього видобутку і сховищ, однак холодніша, ніж у середньому, зима збільшить потребу в імпорті. Після припинення транзиту російського газу в січні, коли спливе термін дії чинних контрактів, додаткові поставки газу повинні будуть здійснюватися за рахунок поставок в Україну з Центральної та Східної Європи.

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Ще один ризик - перебої з поставками газу та електроенергії в сусідній Молдові. Хоча Молдова більше не залежить безпосередньо від російського газу для задоволення попиту на контрольованій нею території, близько двох третин електроенергії вона отримує від електростанції в регіоні Придністров'я, що відколовся від росії.

Майбутнє закінчення терміну дії домовленостей про транзит російського газу через Україну наприкінці 2024 року створює значну невизначеність щодо поставок газу в Придністровський регіон і електроенергетичної безпеки Молдови, йдеться в доповіді.

Для забезпечення енергетичної безпеки України цієї зими, на думку МЕА, необхідно:

  • Підвищити фізичну та кібербезпеку критичної енергетичної інфраструктури України. Необхідно виконати ремонтно-будівельні роботи з метою захисту об'єктів від подальших атак, особливо на ключових вузлах системи, таких як мережеві підстанції поблизу атомних електростанцій. 
  • Прискорити доставку обладнання та запчастин для ремонту. 
  • Збільшити та децентралізувати електропостачання. Великі енергетичні об'єкти більш вразливі до атак, тому децентралізація приносить очевидні переваги безпеки. Прискорення розгортання невеликих газових теплоелектростанцій, а також сонячних фотоелектричних і вітряних систем, доповнених батареями та іншими технологіями зберігання, має вирішальне значення для підвищення енергостійкості, вважають в МЕА.
  • Розширити потужності передачі електроенергії з Європейським Союзом.
  • Залучати споживачів до енергозбереження та реагувати на попит, продовжуючи інвестиції в енергоефективність. 
  • Підготувати резервні варіанти для зимового опалення.
  • Україна та її міжнародні партнери мають забезпечити достатній рівень запасів газу напередодні зими.
  • Посилити потужності імпорту газу з Європейського Союзу. 
  • Координувати підходи до України та Молдови. Питання енергетичної безпеки в Україні та Молдові тісно пов’язані, а інвестиції в нові джерела постачання, енергоефективність та зміцнення взаємозв’язків із сусідніми країнами приносять як національні, так і регіональні переваги. Для цього потрібні скоординовані стратегії, які визнають взаємопов’язану природу ризиків у регіоні та швидко діють для їх пом’якшення.
  • Закласти основу для сучасної, ринкової, стійкої та сталої української енергетичної системи, добре інтегрованої з системою ЄС. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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