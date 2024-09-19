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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 11:13  •  7052 просмотра

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Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины из-за атак рф на энергетическую инфраструктуру. МЭА прогнозирует дефицит электроэнергии до 6 ГВт и предлагает меры для обеспечения энергетической безопасности.

Нехватка электроэнергии в Украине может достичь шести гигаватт этой зимой на фоне атак рф на энергетическую инфраструктуру и окончания срока действия контракта на поставку газа в конце этого года. Предстоящая зима будет самым серьезным испытанием для Украины с момента полномасштабного вторжения, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает УНН

Детали

В докладе МЭА говорится, что этим летом, когда спрос на электроэнергию обычно ниже, чем зимой, генерирующие мощности Украины упали более чем на два ГВт ниже пикового спроса в 12 ГВт.

В результате усиления вражеских атак в период с марта по май 2024 года к середине года в Украине осталось лишь около трети довоенных мощностей по производству электроэнергии, даже до последних ударов.

Энергетическая система Украины пережила две зимы подряд после вторжения россии, но третья обещает стать самым суровым испытанием

- говорится в отчете.

Этой зимой пиковый спрос на электроэнергию может вырасти до 18,5 ГВт. Даже когда атомные станции страны вернутся после ремонтов, а также при условии импорта 1,7 ГВт электроэнергии из соседних европейских стран, дефицит поставок в Украине может достичь шести ГВт, что эквивалентно пиковому годовому спросу в Дании.

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Дальнейшие атаки на инфраструктуру, непредсказуемые отказы оборудования и пропущенные циклы технического обслуживания добавляют дополнительные риски

- говорится в отчете.

Отмечается, что также одной из проблем может стать теплоснабжение крупных городов Украины. Большинство атак на инфраструктуру теплоснабжения произошло в регионах, расположенных вблизи линии фронта. Харьковская область пока лишена больших теплогенерирующих мощностей, а другие прифронтовые регионы - в частности, Чернигов, Донецк, Запорожье, Сумы и Николаев - понесли серьезный ущерб своим теплогенерирующим мощностям. Теплоснабжение Киева также находится под угрозой, считают в МЭА.

При средних погодных условиях Украина может удовлетворить все свои потребности в газе за счет внутренней добычи и хранилищ, однако более холодная, чем в среднем, зима увеличит потребность в импорте. После прекращения транзита российского газа в январе, когда истечет срок действия действующих контрактов, дополнительные поставки газа должны будут осуществляться за счет поставок в Украину из Центральной и Восточной Европы.

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Еще один риск - перебои с поставками газа и электроэнергии в соседней Молдове. Хотя Молдова больше не зависит напрямую от российского газа для удовлетворения спроса на контролируемой ею территории, около двух третей электроэнергии она получает от электростанции в отколовшемся от России регионе Приднестровья.

Предстоящее окончание срока действия договоренностей о транзите российского газа через Украину в конце 2024 года создает значительную неопределенность в отношении поставок газа в Приднестровский регион и электроэнергетической безопасности Молдовы, говорится в докладе.

Для обеспечения энергетической безопасности Украины этой зимой, по мнению МЭА, необходимо:

  • Повысить физическую и кибербезопасность критической энергетической инфраструктуры Украины. Необходимо выполнить ремонтно-строительные работы с целью защиты объектов от дальнейших атак, особенно на ключевых узлах системы, таких как сетевые подстанции вблизи атомных электростанций. 
  • Ускорить доставку оборудования и запчастей для ремонта. 
  • Увеличить и децентрализовать электроснабжение. Большие энергетические объекты более уязвимы к атакам, поэтому децентрализация приносит очевидные преимущества безопасности. Ускорение развертывания небольших газовых теплоэлектростанций, а также солнечных фотоэлектрических и ветряных систем, дополненных батареями и другими технологиями хранения, имеет решающее значение для повышения энергоустойчивости, считают в МЭА.
  • Расширить мощности передачи электроэнергии с Европейским Союзом.
  • Привлекать потребителей к энергосбережению и реагировать на спрос, продолжая инвестиции в энергоэффективность. 
  • Подготовить резервные варианты для зимнего отопления .
  • Украина и ее международные партнеры должны обеспечить достаточный уровень запасов газа накануне зимы.
  • Усилить мощности импорта газа из Европейского Союза. 
  • Координировать подходы к Украине и Молдове. Вопросы энергетической безопасности в Украине и Молдове тесно связаны, а инвестиции в новые источники поставок, энергоэффективность и укрепление взаимосвязей с соседними странами приносят как национальные, так и региональные преимущества. Для этого нужны скоординированные стратегии, которые признают взаимосвязанную природу рисков в регионе и быстро действуют для их смягчения.
  • Заложить основу для современной, рыночной, устойчивой и устойчивой украинской энергетической системы, хорошо интегрированной с системой ЕС. 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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