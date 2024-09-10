В правительстве рассчитывают до зимы получить разрешение импортировать из Европы до 2,2 ГВт

Украина рассчитывает в этом году, перед зимой получить политическое решение европейского энергетического сообщества по увеличению мощности импорта э/э с 1,7 ГВт до 2,2 ГВт. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

«Способность интерконнекторов между нами и Европейским Союзом по состоянию на сегодня составляет технически 2,2 ГВт. Политически пока что европейским энергетическим сообществам принято решение разрешить импортировать в Украину 1,7 ГВт электрической энергии, электрической мощности из европейской системы, из европейских стран в Украину. Наша задача сегодня завершить переговоры с европейским энергетическим сообществом по увеличению этой способности до физических возможностей интерконнекторов. То есть с 1,7 увеличить политическое разрешение до 2,2 ГВт импорта в Украину», - рассказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что для европейцев - это сложное решение, потому что зимой во всех странах естественно есть дефицит, соответственно нужно смотреть как балансировать в целом европейскую систему отдавая возможность Украине отбирать 2,2 ГВт из европейской энергосети.

«В этом сложность переговоров и поэтому они продолжаются довольно долгий период времени. Мы на завершающем этапе этих переговоров. Я думаю, что в этом году, перед зимой мы таки получим полезное для Украины политическое решение энергетического сообщества европейского по увеличению до 2,2 ГВт этой способности», - сказал Шмыгаль.

Дополнение

В «Укрэнерго» сообщали, что Украина рассчитывает на импорт электроэнергии зимой.