Україна розраховує на імпорт електроенергії взимку - голова "Укренерго"

В України наступної зими додасться важливий фактор, якого не було в попередню зиму – це імпорт електроенергії. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю ВВС, передає УНН.

"Не можу розкрити інформацію конкретну, який відсоток, або скільки мегават генерації вже відновили і скільки відновлять на зиму. Тому що ця інформація досить чутлива і може дати ворогові якісь можливості прораховувати свої майбутні атаки. Треба чітко розуміти дві речі. Перше - всі ці 9 ГВт, які у нас вибули, відновити до зими буде неможливо. Тобто ми будемо все одно оперувати певним зниженим обсягом генерації, порівняно з ситуацією, наприклад, лютого 2024 року", - сказав Кудрицький.

За його словами, ті плани з відновлення електростанцій, які були складені, вони зараз плюс-мінус виконуються, і електростанції йдуть плюс-мінус в графіку.

"Скільки ми, наприклад, очікували мати атомної, теплової чи гідрогенерації, станом на кінець серпня, плюс-мінус ми цими обсягами і оперуємо. У нас наступної зими додасться важливий фактор, якого не було в попередню зиму – це імпорт електроенергії. Він був практично нульовий всю минулу зиму. У нас відключень минулої зими не було, але часто доводилося залучати аварійну допомогу нам як оператору з європейських країн. Це вже інструмент, так би мовити, останньої надії. І тільки буквально декілька місяців тому вже оновлений склад регулятора прийняв такі необхідні зміни для того, щоб лібералізувати ціни на нашому українському ринку і дозволити цьому імпорту заходити в країну", - розповів Кудрицький.

Міністр енергетики попередив: попереду надскладна зима

Він зазначив, що цей імпорт, ця спроможність не заповнюється на 100%.

"Але взимку у нас точно буде досить суттєва підтримка з боку європейських країн. Перш за все тому, що "Укренерго" об’єднало українську і європейську енергосистему, забезпечило цю технічну можливість імпорту, а економічну можливість забезпечили ці більш лібералізовані ціни саме на оптовому ринку електрики. Це не стосується тарифів домогосподарства, це стосується цін для бізнесу і цін на вільному енергетичному ринку", - зазначив Кудрицький.