Міністр енергетики попередив: попереду надскладна зима
Київ • УНН
Міністр енергетики України попереджає про надскладний зимовий період через втрату 9 ГВт генерації. Країна готується до щоденних атак на енергетичну інфраструктуру, проводячи ремонти та розвиваючи атомну енергетику.
Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що втрати від масованих ворожих обстрілів становлять 9 ГВт потужності генерації, що становить майже половину від необхідної в зимовий період, і попереду чекає надскладний зимовий період, пише УНН з посиланням на Міненерго.
Ми на порозі, ймовірно, найскладнішої зими для нас, і це правда, навіть порівняно із зимою 2022-2023 років, коли ми пережили атаку на енергетичну інфраструктуру з жовтня до березня. Я можу сказати, що виклики наступної зими значно більші. Звісно, у нас є план, як витримати ще одну зиму, і ми розуміємо, що це буде зима під щоденними атаками на енергетичну інфраструктуру
Для підготовки до холодів Україна, як вказано, наразі проводить масштабну ремонтну кампанію, намагаючись додати додаткову генерацію в систему, розбудовує розподілену генерацію та покладається на атомну енергію, яка забезпечує 60% електроенергії в країні.
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