Міністр енергетики попередив: попереду надскладна зима

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що втрати від масованих ворожих обстрілів становлять 9 ГВт потужності генерації, що становить майже половину від необхідної в зимовий період, і попереду чекає надскладний зимовий період, пише УНН з посиланням на Міненерго.

Ми на порозі, ймовірно, найскладнішої зими для нас, і це правда, навіть порівняно із зимою 2022-2023 років, коли ми пережили атаку на енергетичну інфраструктуру з жовтня до березня. Я можу сказати, що виклики наступної зими значно більші. Звісно, у нас є план, як витримати ще одну зиму, і ми розуміємо, що це буде зима під щоденними атаками на енергетичну інфраструктуру