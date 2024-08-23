На конференції з Формули миру з понад 40 учасниками ухвалили комюніке щодо енергобезпеки
Київ • УНН
На першій тематичній конференції з реалізації Формули миру ухвалено спільне комюніке щодо енергетичної безпеки. У зустрічі взяли участь представники понад 40 країн-партнерів і міжнародних організацій.
Під час першої тематичної конференції з реалізації Формули миру учасники ухвалили спільне комюніке щодо енергетичної безпеки, повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
У зустрічі робочої групи, присвяченої реалізації пункту Формули миру "Енергетична безпека", що відбулася в онлайн форматі, взяли участь представники Офісу Президента, а також понад 40 країн-партнерів і міжнародних організацій, що входять до робочої групи, присвяченої енергетичній безпеці.
У комюніке, зокрема, зазначено спільне бачення країн-учасниць щодо:
- безпеки цивільної енергетичної інфраструктури під час збройних конфліктів,
- відбудови енергосистеми в інтересах підвищення глобальної енергетичної безпеки і стійкості,
- захисту енергоінфраструктури від атак.
"Умисні та цілеспрямовані напади на цивільні обʼєкти є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і є непрйнятними. Всеосяжний, справедливий та стійкий мир повинен гарантувати захист цивільної енергетичної інфраструктури України. Це позитивно впливатиме на гуманітарну ситуацію в Україні та на права людини для всіх цивільних осіб", - говориться в ухваленому документі.
Робота з імплементації Формули миру розпочалася: Єрмак провів міжнародну конференцію щодо енергетичної безпеки України22.08.24, 20:38 • 70100 переглядiв