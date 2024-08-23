На конференции по Формуле мира с более 40 участниками приняли коммюнике по энергобезопасности

Во время первой тематической конференции по реализации Формулы мира участники приняли совместное коммюнике по энергетической безопасности, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Детали

Во встрече рабочей группы, посвященной реализации пункта Формулы мира «Энергетическая безопасность», состоявшейся в онлайн формате, приняли участие представители Офиса Президента, а также более 40 стран-партнеров и международных организаций, входящих в рабочую группу, посвященную энергетической безопасности.

В коммюнике, в частности, указано общее видение стран-участниц относительно:

безопасности гражданской энергетической инфраструктуры во время вооруженных конфликтов,

восстановления энергосистемы в интересах повышения глобальной энергетической безопасности и устойчивости,

защиты энергоинфраструктуры от атак.

«Умышленные и целенаправленные нападения на гражданские объекты являются грубым нарушением международного гуманитарного права и неприемлемы. Всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир должен гарантировать защиту гражданской энергетической инфраструктуры Украины. Это положительно повлияет на гуманитарную ситуацию в Украине и на права человека для всех гражданских лиц», - говорится в принятом документе.

Робота з імплементації Формули миру розпочалася: Єрмак провів міжнародну конференцію щодо енергетичної безпеки України