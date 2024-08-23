На конференции по Формуле мира с более 40 участниками приняли коммюнике по энергобезопасности
Киев • УНН
На первой тематической конференции по реализации Формулы мира принято совместное коммюнике по энергетической безопасности. Во встрече приняли участие представители более 40 стран-партнеров и международных организаций.
Во время первой тематической конференции по реализации Формулы мира участники приняли совместное коммюнике по энергетической безопасности, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.
Детали
Во встрече рабочей группы, посвященной реализации пункта Формулы мира «Энергетическая безопасность», состоявшейся в онлайн формате, приняли участие представители Офиса Президента, а также более 40 стран-партнеров и международных организаций, входящих в рабочую группу, посвященную энергетической безопасности.
В коммюнике, в частности, указано общее видение стран-участниц относительно:
- безопасности гражданской энергетической инфраструктуры во время вооруженных конфликтов,
- восстановления энергосистемы в интересах повышения глобальной энергетической безопасности и устойчивости,
- защиты энергоинфраструктуры от атак.
«Умышленные и целенаправленные нападения на гражданские объекты являются грубым нарушением международного гуманитарного права и неприемлемы. Всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир должен гарантировать защиту гражданской энергетической инфраструктуры Украины. Это положительно повлияет на гуманитарную ситуацию в Украине и на права человека для всех гражданских лиц», - говорится в принятом документе.
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