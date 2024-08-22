Работа по имплементации Формулы мира началась: Ермак провел международную конференцию по энергетической безопасности Украины

В четверг, 22 августа, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак принял участие в первой тематической расширенной встрече рабочей группы, посвященной реализации пункта Формулы мира "Энергетическая безопасность". Об этом заявили в Офисе президента Украины, передает УНН.

Детали

Встреча состоялась в онлайн-формате. К конференции присоединились более 40 стран-партнеров и международных организаций, участвующих в рабочей группе, посвященной энергетической безопасности.

С украинской стороны участие в заседании приняли также заместители руководителя Офиса президента, министр энергетики Герман Галущенко, его заместитель и советники главы Офиса главы государства.

Открывая встречу, Андрей Ермак отметил, что в результате постоянных российских ракетных и дроновых обстрелов энергетической системы Украина потеряла более 9 ГВт генерации. Из-за этого ситуация в гуманитарной сфере и экономике значительно ухудшилась.

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Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что из-за критической важности энергетической безопасности и учитывая приближение осенне-зимнего сезона очень важно, что именно этой конференцией открывается серия мероприятий для реализации договоренностей, достигнутых на первом Саммите мира в Швейцарии в этом году в июне.

По его словам, в ближайшее время состоятся аналогичные встречи, посвященные пунктам Формулы мира.

Андрей Ермак выразил особую благодарность сопредседателям рабочей группы "Энергетическая безопасность" - Дании, Норвегии и Польше за их лидерство и помощь Украине, в частности в подготовке этой конференции.

Защита объектов энергетической инфраструктуры, их быстрое восстановление и развитие - единственный способ предотвратить углубление кризиса. Украина нуждается в вашей энергетической солидарности. В то же время она может стать платформой для внедрения и тестирования новых подходов к "зеленому" переходу и усиления устойчивого развития - сказал руководитель Офиса президента.

Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огорд отметил, что его страна поддерживает усилия Украины для восстановления справедливого мира и восстановления энергетического сектора.

Когда Дания будет председательствовать в ЕС в 2025 году, одним из основных приоритетов для нас также будет сохранение сильного политического внимания в ЕС к поддержке энергетической системы Украины - отметил он.

Государственный секретарь Министерства энергетики Норвегии Астрид Бергмол отметила, что в программе поддержки Украины со стороны Норвегии приоритетом является содействие улучшению энергетической безопасности.

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Дополнение

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что помощь стран-партнеров очень важна для нашего государства.

Международная помощь имеет решающее значение для восстановления энергетической системы Украины, а также для защиты энергетической инфраструктуры от военных угроз, в частности путем усиления противовоздушной обороны Украины странами, которые взяли на себя обязательства - отметил Герман Галущенко.

Напомним

Министр энергетики Герман Галущенко во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины отметил, что восстановление и защита энергетической инфраструктуры являются ключевыми задачами. Министр призвал дипломатов способствовать привлечению инвестиций и контролировать соблюдение санкций против России