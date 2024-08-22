Работа по имплементации Формулы мира началась: Ермак провел международную конференцию по энергетической безопасности Украины

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ни о каких ударах по правительственным объектам в Киеве в ближайшее время посольство США не сообщало - ЦПД при СНБО

Ни о каких ударах по правительственным объектам в Киеве в ближайшее время посольство США не сообщало - ЦПД при СНБО

  •  67244 просмотра
Галущенко послал месседж дипломатам: больше инвестиций в энергетику и соблюдение санкций против рф

Галущенко послал месседж дипломатам: больше инвестиций в энергетику и соблюдение санкций против рф

  •  102370 просмотра
путин не согласится на мир по собственной воле, и Украина вынуждена применять различные инструменты принуждения - ОП

путин не согласится на мир по собственной воле, и Украина вынуждена применять различные инструменты принуждения - ОП

  •  63072 просмотра
Зеленский образовал военную администрацию в одной из пограничных громад в Сумской области

Зеленский образовал военную администрацию в одной из пограничных громад в Сумской области

  •  100391 просмотра
путин обвинил ВСУ в попытке якобы атаковать Курскую АЭС

путин обвинил ВСУ в попытке якобы атаковать Курскую АЭС

  •  48931 просмотра
публикации
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

  •  113295 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  141232 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  161251 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  175556 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  228688 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тайна 2800-летней давности: в Турции туристам откроют старинный водный резервуар

Тайна 2800-летней давности: в Турции туристам откроют старинный водный резервуар

  •  17472 просмотра
Самую большую в Шотландии пресноводную жемчужину продали на аукционе почти за 94 тысячи фунтов стерлингов

Самую большую в Шотландии пресноводную жемчужину продали на аукционе почти за 94 тысячи фунтов стерлингов

  •  109015 просмотра
22 августа: Международный день фольклора, День «Отнесите свою кошку к ветеринару»

22 августа: Международный день фольклора, День «Отнесите свою кошку к ветеринару»

  •  109325 просмотра
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

21 августа 2024, 15:42  •  70742 просмотра
Редкие полярные сияния на Солнце: мощная солнечная буря открыла "шоссе" с движением заряженных частиц - NASA

Редкие полярные сияния на Солнце: мощная солнечная буря открыла "шоссе" с движением заряженных частиц - NASA

21 августа 2024, 10:44  •  103511 просмотра
Актуальное
Работа по имплементации Формулы мира началась: Ермак провел международную конференцию по энергетической безопасности Украины

Работа по имплементации Формулы мира началась: Ермак провел международную конференцию по энергетической безопасности Украины

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 17:38  •  9644 просмотра

Read in English

Руководитель ОП Андрей Ермак принял участие в расширенной встрече рабочей группы по энергетической безопасности. Обсуждались вопросы защиты и восстановления энергетической инфраструктуры Украины при поддержке международных партнеров.

В четверг, 22 августа, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак принял участие в первой тематической расширенной встрече рабочей группы, посвященной реализации пункта Формулы мира "Энергетическая безопасность". Об этом заявили в Офисе президента Украины, передает УНН.

Детали

Встреча состоялась в онлайн-формате. К конференции присоединились более 40 стран-партнеров и международных организаций, участвующих в рабочей группе, посвященной энергетической безопасности.

С украинской стороны участие в заседании приняли также заместители руководителя Офиса президента, министр энергетики Герман Галущенко, его заместитель и советники главы Офиса главы государства.

Открывая встречу, Андрей Ермак отметил, что в результате постоянных российских ракетных и дроновых обстрелов энергетической системы Украина потеряла более 9 ГВт генерации. Из-за этого ситуация в гуманитарной сфере и экономике значительно ухудшилась.

ЄС закликає терміново наростити підтримку енергосистеми України, щоби уникнути гуманітарної катастрофи взимку18 августа 2024, 16:52 • 101319 просмотров

Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что из-за критической важности энергетической безопасности и учитывая приближение осенне-зимнего сезона очень важно, что именно этой конференцией открывается серия мероприятий для реализации договоренностей, достигнутых на первом Саммите мира в Швейцарии в этом году в июне.

По его словам, в ближайшее время состоятся аналогичные встречи, посвященные пунктам Формулы мира.

Андрей Ермак выразил особую благодарность сопредседателям рабочей группы "Энергетическая безопасность" - Дании, Норвегии и Польше за их лидерство и помощь Украине, в частности в подготовке этой конференции.

Защита объектов энергетической инфраструктуры, их быстрое восстановление и развитие - единственный способ предотвратить углубление кризиса. Украина нуждается в вашей энергетической солидарности. В то же время она может стать платформой для внедрения и тестирования новых подходов к "зеленому" переходу и усиления устойчивого развития

- сказал руководитель Офиса президента.

Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огорд отметил, что его страна поддерживает усилия Украины для восстановления справедливого мира и восстановления энергетического сектора.

Когда Дания будет председательствовать в ЕС в 2025 году, одним из основных приоритетов для нас также будет сохранение сильного политического внимания в ЕС к поддержке энергетической системы Украины

- отметил он.

Государственный секретарь Министерства энергетики Норвегии Астрид Бергмол отметила, что в программе поддержки Украины со стороны Норвегии приоритетом является содействие улучшению энергетической безопасности.

Найближчим часом знеструмлень не очікується: у YASNO розповіли про ситуацію в енергетиці на тлі аномальної спеки 22 августа 2024, 17:15 • 16930 просмотров

Дополнение

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что помощь стран-партнеров очень важна для нашего государства.

Международная помощь имеет решающее значение для восстановления энергетической системы Украины, а также для защиты энергетической инфраструктуры от военных угроз, в частности путем усиления противовоздушной обороны Украины странами, которые взяли на себя обязательства

- отметил Герман Галущенко.

Напомним

Министр энергетики Герман Галущенко во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины отметил, что восстановление и защита энергетической инфраструктуры являются ключевыми задачами. Министр призвал дипломатов способствовать привлечению инвестиций и контролировать соблюдение санкций против России

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаЭкономикаполитика
Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
  •  10152 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
  •  76735 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
  •  113295 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
  •  90319 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
  •  69006 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
  •  66906 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
21 августа 2024, 13:04  •  141232 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Эксклюзив
Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров
21 августа 2024, 12:51  •  99149 просмотра

Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров

Эксклюзив
Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист
21 августа 2024, 12:43  •  95813 просмотра

Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист

Эксклюзив
Использование АРМА авто с номерами прикрытия является основанием для внутреннего расследования - нардеп
21 августа 2024, 11:35  •  83412 просмотра

Использование АРМА авто с номерами прикрытия является основанием для внутреннего расследования - нардеп

Популярные

путин обвинил ВСУ в попытке якобы атаковать Курскую АЭС

путин обвинил ВСУ в попытке якобы атаковать Курскую АЭС

  •  48931 просмотра
Зеленский образовал военную администрацию в одной из пограничных громад в Сумской области

Зеленский образовал военную администрацию в одной из пограничных громад в Сумской области

  •  100391 просмотра
путин не согласится на мир по собственной воле, и Украина вынуждена применять различные инструменты принуждения - ОП

путин не согласится на мир по собственной воле, и Украина вынуждена применять различные инструменты принуждения - ОП

  •  63072 просмотра
Галущенко послал месседж дипломатам: больше инвестиций в энергетику и соблюдение санкций против рф

Галущенко послал месседж дипломатам: больше инвестиций в энергетику и соблюдение санкций против рф

  •  102370 просмотра
Ни о каких ударах по правительственным объектам в Киеве в ближайшее время посольство США не сообщало - ЦПД при СНБО

Ни о каких ударах по правительственным объектам в Киеве в ближайшее время посольство США не сообщало - ЦПД при СНБО

  •  67244 просмотра

Публикации

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

  •  113295 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  141232 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  161251 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  175556 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  228688 просмотра

Война

Реконструкция военных госпиталей и безбарьерность: Минобороны запустит два крупных инфраструктурных проекта

Реконструкция военных госпиталей и безбарьерность: Минобороны запустит два крупных инфраструктурных проекта

  •  2524 просмотра
Поражены пункт управления БпЛА и подразделение РЭБ: Воздушные силы ударили американскими бомбами по опорному пункту в Курской области

Поражены пункт управления БпЛА и подразделение РЭБ: Воздушные силы ударили американскими бомбами по опорному пункту в Курской области

  •  5319 просмотра
Работа по имплементации Формулы мира началась: Ермак провел международную конференцию по энергетической безопасности Украины

Работа по имплементации Формулы мира началась: Ермак провел международную конференцию по энергетической безопасности Украины

  •  10176 просмотра
В ближайшее время обесточиваний не ожидается: в YASNO рассказали о ситуации в энергетике на фоне аномальной жары

В ближайшее время обесточиваний не ожидается: в YASNO рассказали о ситуации в энергетике на фоне аномальной жары

  •  17292 просмотра
Атака беспилотников на российский военный аэродром "Мариновка": появились спутниковые снимки последствий

Атака беспилотников на российский военный аэродром "Мариновка": появились спутниковые снимки последствий

  •  12773 просмотра

политика

Шмыгаль очертил пять направлений новой ветеранской политики

Шмыгаль очертил пять направлений новой ветеранской политики

  •  5073 просмотра
ЕС призвал лукашенко освободить более 1300 политзаключенных в Беларуси

ЕС призвал лукашенко освободить более 1300 политзаключенных в Беларуси

  •  5010 просмотра
Работа по имплементации Формулы мира началась: Ермак провел международную конференцию по энергетической безопасности Украины

Работа по имплементации Формулы мира началась: Ермак провел международную конференцию по энергетической безопасности Украины

  •  10176 просмотра
До конца года в Украине подготовят до 3 тысяч помощников ветеранов, на что выделили 2,9 млрд гривен - Шмыгаль

До конца года в Украине подготовят до 3 тысяч помощников ветеранов, на что выделили 2,9 млрд гривен - Шмыгаль

  •  10330 просмотра
В ближайшее время обесточиваний не ожидается: в YASNO рассказали о ситуации в энергетике на фоне аномальной жары

В ближайшее время обесточиваний не ожидается: в YASNO рассказали о ситуации в энергетике на фоне аномальной жары

  •  17292 просмотра

Война

Реконструкция военных госпиталей и безбарьерность: Минобороны запустит два крупных инфраструктурных проекта

Реконструкция военных госпиталей и безбарьерность: Минобороны запустит два крупных инфраструктурных проекта

  •  2524 просмотра
Поражены пункт управления БпЛА и подразделение РЭБ: Воздушные силы ударили американскими бомбами по опорному пункту в Курской области

Поражены пункт управления БпЛА и подразделение РЭБ: Воздушные силы ударили американскими бомбами по опорному пункту в Курской области

  •  5319 просмотра
Работа по имплементации Формулы мира началась: Ермак провел международную конференцию по энергетической безопасности Украины

Работа по имплементации Формулы мира началась: Ермак провел международную конференцию по энергетической безопасности Украины

  •  10176 просмотра
В ближайшее время обесточиваний не ожидается: в YASNO рассказали о ситуации в энергетике на фоне аномальной жары

В ближайшее время обесточиваний не ожидается: в YASNO рассказали о ситуации в энергетике на фоне аномальной жары

  •  17292 просмотра
Атака беспилотников на российский военный аэродром "Мариновка": появились спутниковые снимки последствий

Атака беспилотников на российский военный аэродром "Мариновка": появились спутниковые снимки последствий

  •  12773 просмотра

политика

Шмыгаль очертил пять направлений новой ветеранской политики

Шмыгаль очертил пять направлений новой ветеранской политики

  •  5073 просмотра
ЕС призвал лукашенко освободить более 1300 политзаключенных в Беларуси

ЕС призвал лукашенко освободить более 1300 политзаключенных в Беларуси

  •  5010 просмотра
Работа по имплементации Формулы мира началась: Ермак провел международную конференцию по энергетической безопасности Украины

Работа по имплементации Формулы мира началась: Ермак провел международную конференцию по энергетической безопасности Украины

  •  10176 просмотра
До конца года в Украине подготовят до 3 тысяч помощников ветеранов, на что выделили 2,9 млрд гривен - Шмыгаль

До конца года в Украине подготовят до 3 тысяч помощников ветеранов, на что выделили 2,9 млрд гривен - Шмыгаль

  •  10330 просмотра
В ближайшее время обесточиваний не ожидается: в YASNO рассказали о ситуации в энергетике на фоне аномальной жары

В ближайшее время обесточиваний не ожидается: в YASNO рассказали о ситуации в энергетике на фоне аномальной жары

  •  17292 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  49330 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  68291 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  81860 просмотра

Экономика

Работа по имплементации Формулы мира началась: Ермак провел международную конференцию по энергетической безопасности Украины

Работа по имплементации Формулы мира началась: Ермак провел международную конференцию по энергетической безопасности Украины

  •  10176 просмотра
В ближайшее время обесточиваний не ожидается: в YASNO рассказали о ситуации в энергетике на фоне аномальной жары

В ближайшее время обесточиваний не ожидается: в YASNO рассказали о ситуации в энергетике на фоне аномальной жары

  •  17292 просмотра
Украина и Великобритания продлили беспошлинную торговлю еще на 5 лет

Украина и Великобритания продлили беспошлинную торговлю еще на 5 лет

  •  14034 просмотра
В Минэкономики предложили четыре направления для адаптации ветеранов

В Минэкономики предложили четыре направления для адаптации ветеранов

  •  12436 просмотра
В Украине завтра свет выключать не планируют

В Украине завтра свет выключать не планируют

  •  12629 просмотра

Киев

В Киеве появилась скульптура французского художника ко Дню независимости

В Киеве появилась скульптура французского художника ко Дню независимости

  •  12006 просмотра
В Киеве приспустили главный флаг Украины: названа причина

В Киеве приспустили главный флаг Украины: названа причина

  •  17404 просмотра
Продавал автоматы и отправлял их по почте: в Киеве будут судить торговца оружием

Продавал автоматы и отправлял их по почте: в Киеве будут судить торговца оружием

  •  20773 просмотра
Работы на «синей ветке» метро в Киеве близки к завершению: Кличко надеется, заработает в начале осени

Работы на «синей ветке» метро в Киеве близки к завершению: Кличко надеется, заработает в начале осени

  •  22783 просмотра
«Не пугайтесь звуков": киевлян предупредили о грозе в ближайшие часы

«Не пугайтесь звуков": киевлян предупредили о грозе в ближайшие часы

  •  23931 просмотра