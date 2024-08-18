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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС призывает срочно нарастить поддержку энергосистемы Украины, чтобы избежать гуманитарной катастрофы зимой

ЕС призывает срочно нарастить поддержку энергосистемы Украины, чтобы избежать гуманитарной катастрофы зимой

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 16:52  •  27529 просмотра

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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала увеличить помощь Украине для восстановления энергосистемы. Она очертила 6 ключевых направлений поддержки во избежание гуманитарной катастрофы зимой.

Международные партнеры должны срочно нарастить материально-техническую поддержку Украины, чтобы восстановить энергосистему страны, которую уничтожила россия. Иначе не избежать гуманитарной катастрофы. Об этом в колонке для Financial Times заявила европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает УНН.

Детали

По словам Симсон, Украина уже активно борется за восстановление энергосистемы. В частности, регулярные конференции по восстановлению Украины привлекли внимание к этому вопросу.

Так, ЕС предоставил 500 миллионов евро для помощи энергетическому сектору. Кроме того, Европа передала помощь в натуральной форме, включая более 8000 генераторов и более 3300 трансформаторов.  Также европейские операторы поставляют электроэнергию. 

Но международное сообщество должно сделать гораздо больше. Чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Украине, нам нужно сейчас активизировать беспрецедентные усилия по материально-техническому обеспечению и помощи

- заявила Кадри Симсон. 

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Европейский чиновник выделила шесть главных пунктов, где следует усилить поддержку Украины. В частности

  1.  Где это возможно, поврежденные объекты производства электроэнергии и тепла должны быть отремонтированы и повторно активированы.
  2. В Украину необходимо перенести как можно большее количество малых децентрализованных генераторов, которые могут быстро заработать.
  3. Солнечные панели на крышах должны быть развернуты как можно скорее, чтобы обеспечить энергией больницы, школы, общественные и жилые дома. Децентрализованное производство электроэнергии меньше подвержено российскому нападению.
  4. Максимальный объем электроэнергии, который можно экспортировать в Украину из других стран Европы, следует постепенно увеличивать
  5. Необходимо расширить пропускную способность соединения на границах.
  6. Необходимо усилить пассивную защиту энергетической инфраструктуры и ПВО вокруг критически важных объектов.

Я призываю всех, кто имеет возможность помочь Украине до наступления холодного времени года, сделать это. Сегодня нужны беспрецедентные усилия солидарности и щедрости

- заявила Кадрфи Симсон. 

Напомним

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон предупредила о возможной гуманитарной катастрофе в Украине из-за атак на энергосистему. Из-за потери 9 ГВт мощности, зимой некоторые города могут стать непригодными для жизни из-за отсутствия электричества и отопления.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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