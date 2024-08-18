ЕС призывает срочно нарастить поддержку энергосистемы Украины, чтобы избежать гуманитарной катастрофы зимой

Международные партнеры должны срочно нарастить материально-техническую поддержку Украины, чтобы восстановить энергосистему страны, которую уничтожила россия. Иначе не избежать гуманитарной катастрофы. Об этом в колонке для Financial Times заявила европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает УНН.

Детали

По словам Симсон, Украина уже активно борется за восстановление энергосистемы. В частности, регулярные конференции по восстановлению Украины привлекли внимание к этому вопросу.

Так, ЕС предоставил 500 миллионов евро для помощи энергетическому сектору. Кроме того, Европа передала помощь в натуральной форме, включая более 8000 генераторов и более 3300 трансформаторов. Также европейские операторы поставляют электроэнергию.

Но международное сообщество должно сделать гораздо больше. Чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Украине, нам нужно сейчас активизировать беспрецедентные усилия по материально-техническому обеспечению и помощи - заявила Кадри Симсон.

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Европейский чиновник выделила шесть главных пунктов, где следует усилить поддержку Украины. В частности

Где это возможно, поврежденные объекты производства электроэнергии и тепла должны быть отремонтированы и повторно активированы. В Украину необходимо перенести как можно большее количество малых децентрализованных генераторов, которые могут быстро заработать.

Солнечные панели на крышах должны быть развернуты как можно скорее, чтобы обеспечить энергией больницы, школы, общественные и жилые дома. Децентрализованное производство электроэнергии меньше подвержено российскому нападению.

Максимальный объем электроэнергии, который можно экспортировать в Украину из других стран Европы, следует постепенно увеличивать

Необходимо расширить пропускную способность соединения на границах.

Необходимо усилить пассивную защиту энергетической инфраструктуры и ПВО вокруг критически важных объектов.



Я призываю всех, кто имеет возможность помочь Украине до наступления холодного времени года, сделать это. Сегодня нужны беспрецедентные усилия солидарности и щедрости - заявила Кадрфи Симсон.

Напомним

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон предупредила о возможной гуманитарной катастрофе в Украине из-за атак на энергосистему. Из-за потери 9 ГВт мощности, зимой некоторые города могут стать непригодными для жизни из-за отсутствия электричества и отопления.

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