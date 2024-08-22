В ближайшее время обесточиваний не ожидается: в YASNO рассказали о ситуации в энергетике на фоне аномальной жары

На фоне жары, которая держала последние несколько дней, Украина снова столкнулась с дефицитом электроэнергии, что привело к возвращению графиков отключений света. Сейчас энергетикам удалось стабилизировать ситуацию. Об этом заявил генеральный директор YASNO, передает УНН.

Детали

По его словам, сегодня ремонтные работы по восстановлению энергетики продолжаются фактически везде - и на объектах генерации, и на инфраструктуре.

Напомню, половина энергосистемы разрушена. По оценкам KSE прямые убытки сектора электроэнергии (распределение, передача, генерация) на конец апреля составляют более 11 млрд долларов - заявил Коваленко.

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Он пояснил, что сегодня в тех или иных масштабах Украина получает электроэнергию из:

внутренних ресурсов, где теплогенерация имеет значительные повреждения, а основным источником электроэнергии является АЭС. На «атомке» также продолжаются плановые ремонты, чтобы подготовить станции к зиме.

импортной электроэнергии. Импортируем из пяти стран (Польша, Румыния, Словакия, Венгрия, Молдова) в значительных объемах. Пересечение обычно загружено на 60-80%. Например, на сегодня запланированы 19660 МВт-ч импорта с максимальной мощностью до 1333 МВт. Выбираем и излишки от соседних стран в аварийном режиме.



На время жары этих ресурсов не хватало, поэтому и внедрялись стабилизационные отключения. Сейчас (по крайней мере, сегодня) отключений нет, потому что энергетикам удивительным образом удается выжимать максимум из имеющегося. Укрэнерго и другие эксперты прогнозируют, что в ближайшее время серьезных обесточиваний не должно быть. Однако гарантировать не может никто, все зависит от боевых действий - заявил Сергей Коваленко.

Напомним,

В ДТЭК объяснили, что до массированных российских обстрелов украинской энергосистемы, в Украине работала так называемая «подушка безопасности» - пока одни электростанции ремонтировали, работали другие.

Однако рф уничтожила и повредила половину гидроэлектростанций и 90% тепловых электростанций, что влияет на энергосистему особенно в аномальную жару.