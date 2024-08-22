Галущенко послал месседж дипломатам: больше инвестиций в энергетику и соблюдение санкций против рф

Министр энергетики Герман Галущенко во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины отметил, что восстановление и защита энергетической инфрастуктуры являются ключевыми задачами. Министр призвал дипломатов способствовать привлечению инвестиций и контролировать соблюдение санкций против россии, сообщили в четверг в Минэнерго, пишет УНН.

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По словам министра, главными приоритетами для Минэнерго сейчас являются восстановление разрушенных россией объектов энергетической инфраструктуры и их защита от повторных атак.

Глава Минэнерго очертил текущую ситуацию в энергосистеме и пути, которые правительство и министерство принимает для стабилизации ситуации. Сейчас враг, по его словам, продолжает фактически в ежедневном режиме наносить удары по объектам энергетической системы.

Галущенко призвал руководителей дипломатических представительств "активно способствовать привлечению внешних инвестиций в восстановление и развитие энергетической инфраструктуры, а также участвовать в контроле соблюдения санкций, введенных против страны-агрессора".

Украина действительно имеет огромный потенциал, чтобы привлекать иностранные инвестиции в энергетику. Мы видим реальный интерес крупнейших производителей, крупнейших компаний, и этому нужно и в дальнейшем уделять большое внимание - отметил министр энергетики.

Также министр в очередной раз подчеркнул, что безопасная эксплуатация Запорожской АЭС возможна исключительно под контролем Украины.

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