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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Галущенко послал месседж дипломатам: больше инвестиций в энергетику и соблюдение санкций против рф

Галущенко послал месседж дипломатам: больше инвестиций в энергетику и соблюдение санкций против рф

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 10:00  •  16100 просмотра

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Герман Галущенко отметил важность восстановления и защиты энергетической инфраструктуры Украины. Министр призвал дипломатов способствовать привлечению инвестиций и контролировать соблюдение санкций против россии.

Министр энергетики Герман Галущенко во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины отметил, что восстановление и защита энергетической инфрастуктуры являются ключевыми задачами. Министр призвал дипломатов способствовать привлечению инвестиций и контролировать соблюдение санкций против россии, сообщили в четверг в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

По словам министра, главными приоритетами для Минэнерго сейчас являются восстановление разрушенных россией объектов энергетической инфраструктуры и их защита от повторных атак.

Глава Минэнерго очертил текущую ситуацию в энергосистеме и пути, которые правительство и министерство принимает для стабилизации ситуации. Сейчас враг, по его словам, продолжает фактически в ежедневном режиме наносить удары по объектам энергетической системы.

Галущенко призвал руководителей дипломатических представительств "активно способствовать привлечению внешних инвестиций в восстановление и развитие энергетической инфраструктуры, а также участвовать в контроле соблюдения санкций, введенных против страны-агрессора".

Украина действительно имеет огромный потенциал, чтобы привлекать иностранные инвестиции в энергетику. Мы видим реальный интерес крупнейших производителей, крупнейших компаний, и этому нужно и в дальнейшем уделять большое внимание

- отметил министр энергетики.

Также министр в очередной раз подчеркнул, что безопасная эксплуатация Запорожской АЭС возможна исключительно под контролем Украины.

Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС19 августа 2024, 07:19 • 110979 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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