Министр энергетики предупредил: впереди сверхсложная зима

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что потери от массированных вражеских обстрелов составляют 9 ГВт мощности генерации, что составляет почти половину от необходимой в зимний период, и впереди ждет сверхсложный зимний период, пишет УНН со ссылкой на Минэнерго.

Мы на пороге, вероятно, самой сложной зимы для нас, и это правда, даже по сравнению с зимой 2022-2023 годов, когда мы пережили атаку на энергетическую инфраструктуру с октября по март. Я могу сказать, что вызовы следующей зимы значительно больше. Конечно, у нас есть план, как выдержать еще одну зиму, и мы понимаем, что это будет зима под ежедневными атаками на энергетическую инфраструктуру - отметил министр.

Для подготовки к холодам Украина, как указано, сейчас проводит масштабную ремонтную кампанию, пытаясь добавить дополнительную генерацию в систему, развивает распределенную генерацию и полагается на атомную энергию, которая обеспечивает 60% электроэнергии в стране.

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