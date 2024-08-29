Украина рассчитывает на импорт электроэнергии зимой - глава "Укрэнерго"

У Украины следующей зимой добавится важный фактор, которого не было в предыдущую зиму - это импорт электроэнергии. Об этом заявил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью ВВС, передает УНН.

«Не могу раскрыть информацию конкретную, какой процент, или сколько мегаватт генерации уже восстановили и сколько восстановят на зиму. Потому что эта информация достаточно чувствительна и может дать врагу какие-то возможности просчитывать свои будущие атаки. Надо четко понимать две вещи. Первое - все эти 9 ГВт, которые у нас выбыли, восстановить до зимы будет невозможно. То есть мы будем все равно оперировать определенным сниженным объемом генерации, по сравнению с ситуацией, например, февраля 2024 года», - сказал Кудрицкий.

По его словам, те планы по восстановлению электростанций, которые были составлены, они сейчас плюс-минус выполняются, и электростанции идут плюс-минус в графике.

«Сколько мы, например, ожидали иметь атомной, тепловой или гидрогенерации, по состоянию на конец августа, плюс-минус мы этими объемами и оперируем. У нас следующей зимой добавится важный фактор, которого не было в предыдущую зиму - это импорт электроэнергии. Он был практически нулевой всю прошлую зиму. У нас отключений прошлой зимой не было, но часто приходилось привлекать аварийную помощь нам как оператору из европейских стран. Это уже инструмент, так сказать, последней надежды. И только буквально несколько месяцев назад уже обновленный состав регулятора принял такие необходимые изменения для того, чтобы либерализовать цены на нашем украинском рынке и позволить этому импорту заходить в страну», - рассказал Кудрицкий.

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Он отметил, что этот импорт, эта способность не заполняется на 100%.

«Но зимой у нас точно будет достаточно существенная поддержка со стороны европейских стран. Прежде всего потому, что «Укрэнерго» объединило украинскую и европейскую энергосистему, обеспечило эту техническую возможность импорта, а экономическую возможность обеспечили эти более либерализованные цены именно на оптовом рынке электричества. Это не касается тарифов домохозяйства, это касается цен для бизнеса и цен на свободном энергетическом рынке», - отметил Кудрицкий.