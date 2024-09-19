ООН: взимку в Україні можуть бути відключення світла до 18 годин на добу

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 57947 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 115688 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 154346 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 125119 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 116536 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 117117 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 146703 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75736 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84221 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 182918 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.6 м/с
94 %
748 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 45146 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 33860 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 31818 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 31543 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 28923 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 154350 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 146705 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 182919 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 519757 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 598575 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 8174 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 35465 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34947 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 37035 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60125 перегляди
Актуальне
ООН: взимку в Україні можуть бути відключення світла до 18 годин на добу

ООН: взимку в Україні можуть бути відключення світла до 18 годин на добу

Київ • УНН

 • 17785 перегляди

Через пошкодження енергетичної інфраструктури взимку в Україні можливі відключення світла до 18 годин на добу. Деякі райони можуть залишитися без теплопостачання.

Внаслідок ворожих обстрілів в Україні серйозно пошкоджено або зруйновано ключові електростанції та об’єкти електропередачі.  Взимку українців може  очікувати відключення електроенергії від 4 до 18 годин на добу, деякі регіони можуть залишитися без опалення, йдеться у звіті місії ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні (ММПЛУ) опублікованому 19 вересня, передає УНН.

Деталі 

Як повідомляється у звіті, у період з 22 березня до 31 серпня 2024 року збройні сили рф здійснили дев’ять хвиль далекобійних і добре скоординованих атак на енергетичну інфраструктуру України, пошкодивши або зруйнувавши численні об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. 

Для повного відновлення та ліквідації цієї шкоди знадобляться роки, що вимагатиме значних ресурсів як від держави, так і від приватного сектору. 

В ООН наголосили, що цивільне населення, ймовірно, відчуватиме наслідки цих атак упродовж багатьох наступних місяців або навіть років. 

Наступної зими, коли через низькі температури потреба в електроенергії зросте, наслідки цих ударів загостряться. 

 Попри значні та дороговартісні заходи, які вживає Україна для пом’якшення наслідків, їх недостатньо для компенсації втрати генеруючих потужностей цього року.  Українська електропередавальна компанія оголосила в червні, що на населення чекає важка зима з дефіцитом електроенергії понад 30% через нестачу від трьох до шести гігават електроенергії у години пік.  Експерти повідомили ММПЛУ, що цей дефіцит може призвести до відключень електроенергії взимку від 4 до 18 годин на добу

- йдеться у звіті місії ООН.

В уряді розраховують до зими отримати дозвіл імпортувати з Європи до 2,2 ГВт10.09.24, 18:21 • 21234 перегляди

Наскільки цивільне населення постраждає від наслідків цих атак упродовж майбутньої зими залежить від кількох факторів, вказали в місії ООН.

Хоча енергетичні компанії працюють над відновленням пошкодженого обладнання, наразі незрозуміло, скільки потужностей вдасться відновити до початку зими. Масштаби відключення електроенергії також буде значною мірою залежати від того, наскільки холодною буде зима.

Також масштаб відключень залежатиме від того, чи будуть нові атаки російських збройних сил на енергетичну інфраструктуру.

Щоденні відключення світла в холодні місяці залишать цивільне населення без електрики, необхідної для обігріву осель, роботи водяних насосів та навчання дітей онлайн. Деякі райони можуть залишитися без теплопостачання

- йдеться у звіті. 

Україна пройде цю зиму з газом власного видобутку - Шмигаль 10.09.24, 14:35 • 14614 переглядiв

Зазначається, що оцінка найбільш вразливих до втрати тепла регіонів показала, що Харківська та Сумська області найбільш схильні до цього через суворі зимові умови, високу щільність населення,  а також серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури.

Донецька та Херсонська області також стикаються з підвищеними ризиками через поєднання пошкоджень електроенергетичної інфраструктури та активних бойових дій, що суттєво обмежує їхню здатність підготуватися до зимових умов.

Довідково 

ММПЛУ здійснила візити на сім електростанцій і підстанцій, пошкоджених або знищених під час атак у 2024 році, а також у 28 громад, що безпосередньо постраждали від ударів рф. Команда провела 44 зустрічі з органами влади, 13 – з представниками приватного сектору та державних  енергетичних компаній, а також 65 інтерв’ю з аналітичними центрами, технічними фахівцями, науковцями, неурядових організацій (НУО), працівниками освітніх та медичних закладів і місцевими жителями. 

росія за два роки атакувала українську енергетику понад 1000 разів - Галущенко11.09.24, 20:11 • 24587 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
ukrainaУкраїна
donetskДонецьк
khersonХерсон
sumyСуми
kharkivХарків

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.35
Bitcoin
$86,478.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.94
Ethereum
$2,045.88