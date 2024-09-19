ООН: взимку в Україні можуть бути відключення світла до 18 годин на добу

Внаслідок ворожих обстрілів в Україні серйозно пошкоджено або зруйновано ключові електростанції та об’єкти електропередачі. Взимку українців може очікувати відключення електроенергії від 4 до 18 годин на добу, деякі регіони можуть залишитися без опалення, йдеться у звіті місії ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні (ММПЛУ) опублікованому 19 вересня, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється у звіті, у період з 22 березня до 31 серпня 2024 року збройні сили рф здійснили дев’ять хвиль далекобійних і добре скоординованих атак на енергетичну інфраструктуру України, пошкодивши або зруйнувавши численні об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії.

Для повного відновлення та ліквідації цієї шкоди знадобляться роки, що вимагатиме значних ресурсів як від держави, так і від приватного сектору.

В ООН наголосили, що цивільне населення, ймовірно, відчуватиме наслідки цих атак упродовж багатьох наступних місяців або навіть років.

Наступної зими, коли через низькі температури потреба в електроенергії зросте, наслідки цих ударів загостряться.

Попри значні та дороговартісні заходи, які вживає Україна для пом’якшення наслідків, їх недостатньо для компенсації втрати генеруючих потужностей цього року. Українська електропередавальна компанія оголосила в червні, що на населення чекає важка зима з дефіцитом електроенергії понад 30% через нестачу від трьох до шести гігават електроенергії у години пік. Експерти повідомили ММПЛУ, що цей дефіцит може призвести до відключень електроенергії взимку від 4 до 18 годин на добу - йдеться у звіті місії ООН.

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Наскільки цивільне населення постраждає від наслідків цих атак упродовж майбутньої зими залежить від кількох факторів, вказали в місії ООН.

Хоча енергетичні компанії працюють над відновленням пошкодженого обладнання, наразі незрозуміло, скільки потужностей вдасться відновити до початку зими. Масштаби відключення електроенергії також буде значною мірою залежати від того, наскільки холодною буде зима.

Також масштаб відключень залежатиме від того, чи будуть нові атаки російських збройних сил на енергетичну інфраструктуру.

Щоденні відключення світла в холодні місяці залишать цивільне населення без електрики, необхідної для обігріву осель, роботи водяних насосів та навчання дітей онлайн. Деякі райони можуть залишитися без теплопостачання - йдеться у звіті.

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Зазначається, що оцінка найбільш вразливих до втрати тепла регіонів показала, що Харківська та Сумська області найбільш схильні до цього через суворі зимові умови, високу щільність населення, а також серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури.

Донецька та Херсонська області також стикаються з підвищеними ризиками через поєднання пошкоджень електроенергетичної інфраструктури та активних бойових дій, що суттєво обмежує їхню здатність підготуватися до зимових умов.

Довідково

ММПЛУ здійснила візити на сім електростанцій і підстанцій, пошкоджених або знищених під час атак у 2024 році, а також у 28 громад, що безпосередньо постраждали від ударів рф. Команда провела 44 зустрічі з органами влади, 13 – з представниками приватного сектору та державних енергетичних компаній, а також 65 інтерв’ю з аналітичними центрами, технічними фахівцями, науковцями, неурядових організацій (НУО), працівниками освітніх та медичних закладів і місцевими жителями.

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