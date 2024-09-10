Україна пройде цю зиму з газом власного видобутку - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що Україна планує пройти зиму на газі власного видобутку. За 7 місяців 2024 року видобуто 8,6 млрд кубометрів газу, що на 7% більше, ніж торік.
Україна планує пройти цю зиму на власному газі, як і минулого року, без зовнішніх закупівель. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції про результати роботи уряду, передає кореспондент УНН.
За сім місяців 2024 року група Нафтогаз видобула 8,6 млрд кубічних метрів газу, що на понад 7% більше ніж минулого року. Цю зиму плануємо пройти з газом власного видобутку, що важливо. Минулу ми пройшли власними силами, без залучення допомоги від наших партнерів, без купівлі додаткового газу ззовні
Він підкреслив, що енергетична стійкість залишається одним із найбільших викликів. Прем'єр зазначив, що Україна успішно пережила три опалювальні сезони, але попередив, що ця зима буде не менш важкою, а можливо, навіть найскладнішою.
Ми постійно працюємо з партнерами, веземо різне обладнання з усього світу. Децентралізуємо нашу енергетику, але також відновлюємо ті потужності, які підлягають відновленню, які можна відновити
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Запаси газу в Європі досягли зимового рівня на два місяці раніше від плану - Bloomberg22.08.24, 06:40 • 20537 переглядiв