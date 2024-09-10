Україна пройде цю зиму з газом власного видобутку - Шмигаль

Україна планує пройти цю зиму на власному газі, як і минулого року, без зовнішніх закупівель. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції про результати роботи уряду, передає кореспондент УНН.

За сім місяців 2024 року група Нафтогаз видобула 8,6 млрд кубічних метрів газу, що на понад 7% більше ніж минулого року. Цю зиму плануємо пройти з газом власного видобутку, що важливо. Минулу ми пройшли власними силами, без залучення допомоги від наших партнерів, без купівлі додаткового газу ззовні - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що енергетична стійкість залишається одним із найбільших викликів. Прем'єр зазначив, що Україна успішно пережила три опалювальні сезони, але попередив, що ця зима буде не менш важкою, а можливо, навіть найскладнішою.

Ми постійно працюємо з партнерами, веземо різне обладнання з усього світу. Децентралізуємо нашу енергетику, але також відновлюємо ті потужності, які підлягають відновленню, які можна відновити - додав Шмигаль.

Нагадаємо

Національний банк України очікує поступове підвищення тарифів на комунальні послуги з 2025 року. Це пов'язано зі складною ситуацією в енергетичному секторі та необхідністю приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

Запаси газу в Європі досягли зимового рівня на два місяці раніше від плану - Bloomberg