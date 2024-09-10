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Україна пройде цю зиму з газом власного видобутку - Шмигаль

Київ • УНН

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Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що Україна планує пройти зиму на газі власного видобутку. За 7 місяців 2024 року видобуто 8,6 млрд кубометрів газу, що на 7% більше, ніж торік.

Україна планує пройти цю зиму на власному газі, як і минулого року, без зовнішніх закупівель. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції про результати роботи уряду, передає кореспондент УНН

За сім місяців 2024 року група Нафтогаз видобула 8,6 млрд кубічних метрів газу, що на понад 7% більше ніж минулого року. Цю зиму  плануємо пройти з газом власного видобутку, що важливо. Минулу ми пройшли власними силами, без залучення допомоги від наших партнерів, без купівлі додаткового газу ззовні

- сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що енергетична стійкість залишається одним із найбільших викликів. Прем'єр зазначив, що Україна успішно пережила три опалювальні сезони, але попередив, що ця зима буде не менш важкою, а можливо, навіть найскладнішою.

Ми постійно працюємо з партнерами, веземо різне обладнання з усього світу. Децентралізуємо нашу енергетику, але також відновлюємо ті потужності, які підлягають відновленню, які можна відновити

- додав Шмигаль.

Нагадаємо 

Національний банк України очікує поступове підвищення тарифів на комунальні послуги з 2025 року. Це пов'язано зі складною ситуацією в енергетичному секторі та необхідністю приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів. 

Запаси газу в Європі досягли зимового рівня на два місяці раніше від плану - Bloomberg22.08.24, 06:40 • 20537 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка

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