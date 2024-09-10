Украина пройдет эту зиму с газом собственной добычи - Шмыгаль

Украина планирует пройти эту зиму на собственном газе, как и в прошлом году, без внешних закупок. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции о результатах работы правительства, передает корреспондент УНН.

За семь месяцев 2024 года группа Нафтогаз добыла 8,6 млрд кубических метров газа, что более чем на 7% больше чем в прошлом году. Эту зиму планируем пройти с газом собственной добычи, что важно. Прошлую мы прошли собственными силами, без привлечения помощи от наших партнеров, без покупки дополнительного газа извне - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что энергетическая устойчивость остается одним из самых больших вызовов. Премьер отметил, что Украина успешно пережила три отопительных сезона, но предупредил, что эта зима будет не менее тяжелой, а возможно, даже самой сложной.

Мы постоянно работаем с партнерами, везем разное оборудование со всего мира. Децентрализуем нашу энергетику, но также восстанавливаем те мощности, которые подлежат восстановлению, которые можно восстановить - добавил Шмыгаль.

Напомним

Национальный банк Украины ожидает постепенное повышение тарифов на коммунальные услуги с 2025 года. Это связано со сложной ситуацией в энергетическом секторе и необходимостью приведения тарифов к экономически обоснованным уровням.

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