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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Запасы газа в Европе достигли зимнего уровня на два месяца раньше плана - Bloomberg

Запасы газа в Европе достигли зимнего уровня на два месяца раньше плана - Bloomberg

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 03:40  •  4966 просмотра

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Европейские газовые хранилища заполнены на 90%, что позволяет уверенно войти в зиму. Это достигнуто на 2 месяца раньше плана, но риски перебоев в поставках остаются из-за ситуации с россией и Норвегией.

Запасы газа в европейских хранилищах достигли 90%, что позволяет ЕС уверенно войти в зимний сезон. Такой результат был достигнут более чем на два месяца раньше запланированного срока. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что хотя уровень заполненности хранилищ несколько ниже, чем в аналогичный период прошлого года из-за замедленных летних поставок, он все еще значительно превышает средние показатели за последние пять лет.

В то же время отмечается, что Европа по-прежнему находится под угрозой внезапных перебоев в поставках. Европейские страны до сих пор обсуждают, как они могут заменить российские трубопроводные потоки после того, как в конце года истечет срок действия транзитного соглашения между москвой и Киевом.

Кроме того, Норвегия, которая является крупнейшим поставщиком газа в Европу, вступила в период масштабного технического обслуживания, что вызывает обеспокоенность среди трейдеров. Как отметил аналитик компании Rystad Кристоф Хальсер, любые непредсказуемые задержки или продление сроков техобслуживания могут вызвать нервозность на рынке.

По словам эксперта, поставки из Норвегии играют особую роль, поскольку Европа постепенно сокращает импорт сжиженного природного газа, добавил он.

Напомним

Поставки российского СПГ во Францию выросли более чем вдвое за первое полугодие текущего года. Французские компании импортировали почти 4,4 млрд куб. м российского СПГ, что делает Францию крупнейшим импортером в ЕС.

Французский импорт российского сжиженного природного газа растет - СМИ6 августа 2024, 13:15 • 22229 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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