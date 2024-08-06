Французский импорт российского сжиженного природного газа растет - СМИ

Поставки российского сжиженного природного газа во Францию выросли более чем вдвое за первое полугодие этого года. Ссылаясь на новый анализ торговых данных, проведенный Институтом энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), об этом пишет информационное агентство Associated Press, передает УНН.

Детали

Отмечается, что хотя Европа ограничила импорт нефти из России, но импорт природного газа все еще разрешен. Анализ торговых данных показывает, что в первой половине этого года страны ЕС импортировали на 7% больше российского сжиженного природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом компании во Франции импортируют больше всего.

По данным Института, французские компании импортировали почти 4,4 млрд куб. российского СПГ в первой половине этого года, по сравнению с более чем 2 млрд куб. за аналогичный период прошлого года. Следующие крупнейшие импортеры, Испания и Бельгия, продемонстрировали рост на 1% и снижение на 16% соответственно.

TotalEnergies, французский энергетический гигант, на долю которого приходится наибольшая доля импорта, заявил, что он связан контрактами, подписанными до вторжения россии в Украину. А Министерство финансов и экономики Франции сообщило, что нападения на суда в Красном море заставили изменить структуру импорта СПГ - газ с Ближнего Востока больше не может легко попадать в Европу, в то время как российский маршрут из Арктики не пострадал.

В министерстве отметили, что Франция является одной из главных европейских точек входа для СПГ. Франция и Испания, имея по семь терминалов, имеют больше всего СПГ-терминалов в Европе.

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В то же время Франция импортировала больше российского СПГ, чем газа других поставщиков, включая США, Анголу, Камерун, Египет и Нигерию. Атаки в Красном море не повлияли на экспорт СПГ ни одной из этих стран.

Добавим

Анализ торговых данных впервые был проведен Институтом энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), американской некоммерческой организацией, целью которой является ускорение перехода мира к более устойчивой энергетике. IEEFA изучил данные от Kpler, компании, отслеживающей морские перевозки, и ICIS, поставщика данных о сырьевых товарах, оба из которых также провели собственный анализ.

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