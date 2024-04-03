США намерены отменить запрет на экспорт сжиженного природного газа

Американская администрация готова пересмотреть вынесенное президентом США Джо Байденом решение об остановке заключения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), чтобы достичь согласования Конгрессом США нового пакета помощи Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в Белом доме, передает УНН.

Детали

По их словам, такой шаг может стать приемлемым для американской администрации ради продвижения в вопросе помощи Украине, поскольку прекращение выдачи лицензий не влияет на экспорт топлива в ближайшей перспективе. В то же время, Белый дом намерен дождаться финального предложения конгрессменов по помощи Киеву, чтобы вынести окончательное решение по СПГ.

"Я не думаю, что Белому дому сложно уступить в этом вопросе, потому что он может сказать климатическим активистам, что по сути ничего не изменилось", - считает источник в энергетической отрасли, знакомый с ситуацией.

Дополнение

26 января Байден заявил, что власти США приостановят процедуры одобрения новых контрактов на поставку СПГ за границу. Он пояснил, что пауза "обусловлена сущностью климатического кризиса", который, по его оценкам, относится к экзистенциальным угрозам нашего времени. Решение американского лидера неоднократно критиковали республиканцы в Конгрессе, в частности, спикер Палаты представителей Майк Джонсон (от штата Луизиана), который заявлял, что оно усиливает Россию и ставит Европу в зависимость от российского экспорта.

В воскресенье в эфире телеканала Fox News Джонсон предположил, что отмена паузы на выдачу новых лицензий на экспорт СПГ может побудить его однопартийцев к одобрению законопроекта о выделении дополнительного финансирования на поддержку Украины.

Американские чиновники убеждают, что пауза в экспорте сжиженного газа не повлияет на утвержденные поставки в ЕС