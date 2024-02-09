Американские чиновники убеждают, что пауза в экспорте сжиженного газа не повлияет на утвержденные поставки в ЕС

Представитель Министерства энергетики США защитил решение президента Джо Байдена о приостановлении экспорта сжиженного природного газа на слушаниях в Сенате, созванных демократами. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euractiv.

Детали

Заместитель министра энергетики США Дэвид Терк во время выступления в профильном сенатском комитете заявил, что Министерство энергетики завершит изучение экологических и экономических последствий развития отрасли как можно скорее, но смог спрогнозировать временные рамки, кроме того, что это займет "месяцы, а не годы".

Это не повлияет на нашу способность обеспечивать наших союзников - сказал Терк.

По словам чиновника, в обзоре необходимо проанализировать, среди прочего, может ли увеличение экспорта американского сжиженного природного газа замедлить внедрение за рубежом "зеленого" водорода, когда производство водородного топлива будет базироваться на возобновляемых источниках энергии, а не на газе.

Сенатор-демократ Джо Манчин, который созвал слушания, сказал, что пауза посылает неверный сигнал союзникам в Европе и Азии.

Европейская комиссия, однако, заявила, что этот шаг "не будет иметь никакого краткосрочного или среднесрочного влияния" на безопасность газоснабжения ЕС. Пауза имеет исключения для любых чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками или национальной безопасностью.

Напомним,

Решением президента США Джо Байдена в конце прошлого месяца приостановлена выдача разрешений.

В прошлом году Соединенные Штаты стали крупнейшим мировым экспортером сжиженного газа на фоне высокого спроса со стороны Европы после вторжения россии в Украину. Ожидается, что поставки удвоятся до конца десятилетия и продолжат стремительно расти после этого по уже утвержденным проектам.

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