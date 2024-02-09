Американські чиновники переконують, що пауза в експорті зрідженого газу не вплине на затверджені поставки до ЄС
Київ • УНН
Заступник міністра енергетики США запевнив комітет Сенату, що пауза у видачі нових дозволів на експорт скрапленого природного газу не вплине на затверджені поставки до ЄС.
Представник Міністерства енергетики США захистив рішення президента Джо Байдена про призупинення експорту зрідженого природного газу на слуханнях у Сенаті, скликаних демократами. Про це УНН пише з посиланням на Euractiv.
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Заступник міністра енергетики США Девід Терк під час виступу у профільному сенатському комітеті заявив, що Міністерство енергетики завершить вивчення екологічних та економічні наслідків розвитку галузі якомога швидше, але зміг спрогнозувати часові рамки, окрім того, що це займе "місяці, а не роки".
Це не вплине на нашу здатність забезпечувати наших союзників
За словами чиновника, в огляді необхідно проаналізувати, серед іншого, чи може збільшення експорту американського зрідженого природного газу сповільнити впровадження за кордоном "зеленого" водню, коли виробництво водневого палива буде базуватися на відновлюваних джерелах енергії, а не на газі.
Сенатор-демократ Джо Манчін, який скликав слухання, сказав, що пауза посилає невірний сигнал союзникам в Європі та Азії.
Європейська комісія, однак, заявила, що цей крок "не матиме жодного короткострокового або середньострокового впливу" на безпеку газопостачання ЄС. Пауза має винятки для будь-яких надзвичайних ситуацій, пов'язаних з постачанням або національною безпекою.
Нагадаємо
Рішенням президента США Джо Байдена наприкінці минулого місяця призупинена видача дозволів.
Минулого року Сполучені Штати стали найбільшим світовим експортером зрідженого газу на тлі високого попиту з боку Європи після вторгнення росії в Україну. Очікується, що поставки подвояться до кінця десятиліття і продовжать стрімко зростати після цього за вже затвердженими проектами.
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