НАБУ планує відремонтувати фасади і приміщення своїх адмінбудівель за понад 5 млн гривень

Національне антикорупційне агентство України планує відремонтувати фасади і приміщення адміністративних будівель. На це буде витрачено понад 5 мільйонів гривень. Про це свідчить інформація на сайті Prozorro (Прозоро), пише УНН.

Деталі

НАБУ оголосило у серпні три тендери на ремонт своїх фасадів і приміщень адмінбудівель у Києві. Очікувана вартість складає – понад 5 мільйонів гривень.

Один тендер на ремонт приміщень адмінбудівель перемогла компанія "Гранель". За її послуги НАБУ заплатить майже 1,5 мільйонів гривень.

Інші два тендери на ремонт фасадів і приміщень перемогла компанія "Вектор Буд Монтаж". Зараз очікується рішення про підписання договорів.

Додамо

НАБУ у квітні закупило послуги з ремонту туалетів на понад 3 мільйони гривень. Окрім того, антикорупціонери оголошували тендер на ремонт кондиціонерів за майже 400 тисяч гривень і це відбувалося у той час, коли влада закликає не користуватися ними задля економії електроенергії.

Вражає цифрами і бюджет, який витрачається на утримання антикорупційних органів. Витрати на НАБУ, САП та ВАКС за весь час їх існування становлять приблизно 12-13 мільярдів гривень. Водночас бюджетні апетити антикорупційних органів ростуть щороку. Оплачують це все платники податків, для яких підготували вже чергові підвищення зборів.

Крім того, до ефективності антикорупційних органів досі залишаються великі питання. Іноземні експерти у звіті за результатами аудиту виявили низку проблем в діяльності НАБУ. Зокрема, аудитори дійшли висновку, що детективи потребують спілкування з психологами та омбудсменом, щоб повідомляти про проблеми на робочому місці.

Окрім того, міжнародні аудитори констатували, що ВАКС розглядає справи роками, а детективи НАБУ можуть розслідувати їх десятиріччями. Однак, як показує практика, тривалість розслідування антикорупціонерів ніяк не впливає на його якість, адже "гучні" справи НАБУ проти високопосадовців вже неодноразово розвалювалися в судах.