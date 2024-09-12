НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

Национальное антикоррупционное агентство Украины планирует отремонтировать фасады и помещения административных зданий. На это будет потрачено более 5 миллионов гривен. Об этом свидетельствует информация на сайте Prozorro (Прозоро), пишет УНН.

Детали

НАБУ объявило в августе три тендера на ремонт своих фасадов и помещений админзданий в Киеве. Ожидаемая стоимость составляет - более 5 миллионов гривен.

Один тендер на ремонт помещений админзданий победила компания «Гранель». За ее услуги НАБУ заплатит почти 1,5 миллионов гривен.

Другие два тендера на ремонт фасадов и помещений победила компания «Вектор Буд Монтаж». Сейчас ожидается решение о подписании договоров.

Добавим

НАБУ в апреле закупило услуги по ремонту туалетов на более чем 3 миллиона гривен. Кроме того, антикоррупционеры объявляли тендер на ремонт кондиционеров за почти 400 тысяч гривен и это происходило в то время, когда власть призывает не пользоваться ими для экономии электроэнергии.

Поражает цифрами и бюджет, который тратится на содержание антикоррупционных органов. Расходы на НАБУ, САП и ВАКС за все время их существования составляют примерно 12-13 миллиардов гривен. В то же время бюджетные аппетиты антикоррупционных органов растут ежегодно. Оплачивают это все налогоплательщики, для которых подготовили уже очередные повышения сборов.

Кроме того, к эффективности антикоррупционных органов до сих пор остаются большие вопросы. Иностранные эксперты в отчете по результатам аудита выявили ряд проблем в деятельности НАБУ. В частности, аудиторы пришли к выводу, что детективы нуждаются в общении с психологами и омбудсменом, чтобы сообщать о проблемах на рабочем месте.

Кроме того, международные аудиторы констатировали, что ВАКС рассматривает дела годами, а детективы НАБУ могут расследовать их десятилетиями. Однако, как показывает практика, продолжительность расследования антикоррупционеров никак не влияет на его качество, ведь «громкие» дела НАБУ против чиновников уже неоднократно разваливались в судах.