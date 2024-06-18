НАБУ хоче відремонтувати кондиціонери, хоча енергетики просять не користуватись ними задля економії електроенергії
Київ • УНН
У той час як влада закликає економити електроенергію, не використовуючи кондиціонери, українське антикорупційне бюро НАБУ планує витратити майже 400 000 гривень на ремонт кондиціонерів.
Національне антикорупційне бюро України хоче відремонтувати кондиціонери за майже 400 тисяч гривень, у той час, як влада закликає не користуватися ними задля економії електроенергії. Про це свідчать дані на сайті Prozorro (Прозоро), пише УНН.
Зазначимо, на початку червня Кабінет міністрів України доручив органам державної влади зменшити споживання, зокрема відмовитись від використання кондиціонерів. Окрім того, премʼєр Денис Шмигаль рекомендував зробити аналогічний крок правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам та бізнесу.
НАБУ оголосило тендер в кінці травні. Очікувана його вартість складала 456 тисяч гривень.
В аукціоні взяло участь чотири компанії. Найменшу суму запропонувало ТОВ "Вентпромсервіс" - 215 тисяч гривень, проте цю пропозицію відхилили.
Тому зараз на розгляді НАБУ знаходиться інша пропозиція – від ТОВ "Смарт клімат груп" за 398,9 тисяч гривень.
Тож чекаємо, яке рішення прийме НАБУ. Проте, якщо антикорупціонери не збираються користуватись кондиціонерами, то чи доцільно витрачати зараз на їх ремонт майже 400 тисяч гривень?
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Також у 2024 році НАБУ витратить щонайменше 6,5 мільйонів гривень на послуги з письмового перекладу.
Окрім того, антикорупціонери у квітні закупили послуги з ремонту туалетів на понад 3 мільйони гривень.
Додамо
Національне антикорупційне бюро України "відоме" своїм вмінням гучно заявити про викриття чергової схеми та оголосити про підозру топчиновнику. Проте ці справи нерідко розвалюються у судах або ж навіть не доходять до туди.
Окрім того, нещодавно в НАБУ розгорівся скандал з ймовірним витоком інформації з бюро. Колишній голова Броварської РДА, радник Офісу президента Георгій Біркадзе, у якого правоохоронці в рамках цієї справи проводили обшуки, заявив, що зі справи про "злив" даних з НАБУ зробили замість розслідування шоу.