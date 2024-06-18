НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

Национальное антикоррупционное бюро Украины хочет отремонтировать кондиционеры за почти 400 тысяч гривен, в то время, как власть призывает не пользоваться ими для экономии электроэнергии. Об этом свидетельствуют данные на сайте Prozorro (Прозоро), пишет УНН.

Отметим, в начале июня Кабинет министров Украины поручил органам государственной власти уменьшить потребление, в частности отказаться от использования кондиционеров. Кроме того, премьер Денис Шмыгаль рекомендовал сделать аналогичный шаг правоохранительным органам, органам судебной власти, другим госорганам и бизнесу.

НАБУ объявило тендер в конце мае. Ожидаемая его стоимость составляла 456 тысяч гривен.

В аукционе приняло участие четыре компании. Наименьшую сумму предложило ООО "Вентпромсервис" - 215 тысяч гривен, однако это предложение отклонили.

Поэтому сейчас на рассмотрении НАБУ находится другое предложение - от ООО "Смарт климат групп" за 398,9 тысяч гривен.

Поэтому ждем, какое решение примет НАБУ. Однако, если антикоррупционеры не собираются пользоваться кондиционерами, то целесообразно ли тратить сейчас на их ремонт почти 400 тысяч гривен?

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

Напомним

Также в 2024 году НАБУ потратит минимум 6,5 миллионов гривен на услуги по письменному переводу.

Кроме того, антикоррупционеры в апреле закупили услуги по ремонту туалетов на более чем 3 миллиона гривен.

Добавим

Национальное антикоррупционное бюро Украины "известно" своим умением громко заявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении топ-чиновнику. Однако эти дела нередко разваливаются в судах или даже не доходят туда.

Кроме того, недавно в НАБУ разгорелся скандал с вероятной утечкой информации из бюро. Бывший глава Броварской РГА, советник Офиса президента Георгий Биркадзе, у которого правоохранители в рамках этого дела проводили обыски, заявил, что из дела о "сливе" данных из НАБУ сделали вместо расследования шоу.