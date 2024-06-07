Відмовитися від кондиціонерів: уряд доручив чиновникам зменшити споживання електроенергії
Київ • УНН
Уряд України доручає державним органам скоротити споживання електроенергії, відмовившись від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення та іншого другорядного енергоємного обладнання, щоб поліпшити ситуацію в електромережі.
Кабінет міністрів України доручив органами державної влади зменшити споживання електроенергії, зокрема відмовитися від використання кондиціонерів. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
Щоб покращити ситуацію в енергосистемі, ми одночасно працюємо з двох сторін. Відновлюємо та розширюємо генерацію й одночасно зменшуємо споживання. Починаємо з себе. Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії. Ухвалюємо сьогодні відповідне розпорядження Уряду
За його словами, міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.
Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі — обмежити вуличне освітлення. Бізнес закликаємо також обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності. Виняток — не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу
Доповнення
В "Укренерго" заявили, що скасують тендер на закупівлю систем кондиціонування, який був опублікований на Prozorro.
В компанії вказали, що тендер почали готувати на початку 2024 року, "коли енергетична система повністю покривала потреби споживачів". Заяву опублікували наступного для після публікації в ЗМІ щодо тендеру на закупівлю нових кондиціонерів, яка викликала обурення в соцмережах.