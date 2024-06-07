Отказаться от кондиционеров: правительство поручило чиновникам уменьшить потребление электроэнергии

Кабинет министров Украины поручил органами государственной власти уменьшить потребление электроэнергии, в частности отказаться от использования кондиционеров. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме, мы одновременно работаем с двух сторон. Восстанавливаем и расширяем генерацию и одновременно уменьшаем потребление. Начинаем с себя. Перед всеми органами государственной власти поставлена задача уменьшить потребление электроэнергии. Принимаем сегодня соответствующее распоряжение правительства - написал Шмыгаль.

По его словам, министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории.

Мы также рекомендуем правоохранительным органам, органам судебной власти, другим госорганам предпринять аналогичные шаги. Местным властям-ограничить уличное освещение. Бизнес призываем также ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, которое не критично для производственной деятельности. Исключение-не будет ограничиваться использование кондиционеров в больницах и на предприятиях, где кондиционирование воздуха является частью производственного процесса - отметил Шмыгаль.

Дополнение

В "Укрэнерго" заявили, что отменят тендер на закупку систем кондиционирования, который был опубликован на Prozorro.

В компании указали, что тендер начали готовить в начале 2024 года, "когда энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей". Заявление опубликовали на следующий день после публикации в СМИ о тендере на закупку новых кондиционеров, которая вызвала возмущение в соцсетях.