"Укренерго" скасовує тендер на закупівлю кондиціонерів на тлі скандалу
Київ • УНН
"Укренерго" скасовує тендер на закупівлю кондиціонерів на тлі обурення громадськості, заявляючи, що тендер був підготовлений раніше, коли “енергетична система повністю покривала потреби споживачів”.
В "Укренерго" заявили, що сьогодні, 6 червня, скасують тендер на закупівлю систем кондиціонування, який був опублікований на Prozorro. В компанії вказали, що тендер почали готувати на початку 2024 року, "коли енергетична система повністю покривала потреби споживачів". Заяву опублікували наступного для після публікації в ЗМІ щодо тендеру на закупівлю нових кондиціонерів, яка викликала обурення в соцмережах. Про це повідомляє УНН.
Сьогодні тендер на закупівлю систем кондиціонування буде скасований. Процедуру скасування згідно законодавства вже розпочав наш закупівельний підрозділ
У компанії запевнили, що з моменту, коли закликали всіх споживачів не вмикати кондиціонери, спліт-системи в будівлях та офісах "Укренерго" не працюють.
Там також вказали, що опублікований на Prozorro тендер на заміну спліт-систем, яким 16 та 13 років, сервісні служби компанії почали готувати на початку 2024 року, "коли енергетична система повністю покривала потреби споживачів".
Метою цієї закупівлі було, як вказується, забезпечити безперебійне охолодження технічних приміщень: акумуляторної кімнати та ліфтового машинного залу.
Ми все купуємо у суворій відповідності до закону та правил прозорості, тому підготовка процедур займає певний час. Оголошення цього тендеру, на жаль, збіглося з вимушеними обмеженнями енергопостачання внаслідок російських обстрілів
В компанії також пообіцяли переглянути всі актуальні закупівлі охолоджуючих пристроїв.
Раніше в системі Prozorro з'явився тендер від НЕК "Укренерго" про на закупівлю кондиціонерів з очікуваною вартістю у понад 629 тис. грн.
Планувалось придбати 4 чотири комплекти систем:
- кондиціонер спліт-система інверторний 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E та дротовим пультом керування RC-EX3A
- кондиціонер спліт-система інверторний 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E-
2 спліт-системи канальні середньонапірні інверторні 125м2 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт.