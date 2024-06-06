"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне скандала

В "Укрэнерго" заявили, что сегодня, 6 июня, отменят тендер на закупку систем кондиционирования, который был опубликован на Prozorro. В компании указали, что тендер начали готовить в начале 2024 года, "когда энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей". Заявление было опубликовано на следующий день после публикации в СМИ тендера на закупку новых кондиционеров, который вызвал возмущение в социальных сетях. Об этом сообщает УНН.

Сегодня тендер на закупку систем кондиционирования будет отменен. Процедуру отмены согласно законодательства уже начало наше закупочное подразделение - сообщили в пресс- службе "Укрэнерго".

В компании заверили, что с момента, когда призвали всех потребителей не включать кондиционеры, сплит-системы в зданиях и офисах "Укрэнерго" не работают.

Там также указали, что опубликованный на Prozorro тендер на замену сплит-систем, которым 16 и 13 лет, сервисные службы компании начали готовить в начале 2024 года, "когда энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей".

Целью этой закупки было, Как указывается, обеспечить бесперебойное охлаждение технических помещений: аккумуляторной комнаты и лифтового машинного зала.

Мы все покупаем в строгом соответствии с законом и правилами прозрачности, поэтому подготовка процедур занимает определенное время. Объявление этого тендера, к сожалению, совпало с вынужденными ограничениями энергоснабжения в результате российских обстрелов - указали в "Укрэнерго".

В компании также пообещали пересмотреть все актуальные закупки охлаждающих устройств.

Ранее в системе Prozorro появился тендер от НЭК "Укрэнерго" о на закупку кондиционеров с ожидаемой стоимостью более 629 тыс. грн.

Планировалось приобрести 4 четырех комплекта систем:

- кондиционер сплит - система инверторный 80м2 8 / 9кВт 2,1 / 2,3 кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E и проводным пультом управления RC-EX3A

- - кондиционер сплит - система инверторный 80м2 8 / 9кВт 2,1 / 2,3 кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E-

2 сплит-системы канальные средненапорные инверторные 125М 2 12,5/14квт 4,4/3,7 кВт.