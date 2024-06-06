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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне скандала

"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне скандала

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 09:19  •  9348 просмотра

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"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне возмущения общественности, заявляя, что тендер был подготовлен ранее, когда “энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей”.

В "Укрэнерго" заявили, что сегодня, 6 июня, отменят тендер на закупку систем кондиционирования, который был опубликован на Prozorro. В компании указали, что тендер начали готовить в начале 2024 года, "когда энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей".  Заявление было опубликовано на следующий день после публикации в СМИ тендера на закупку новых кондиционеров, который вызвал возмущение в социальных сетях. Об этом сообщает УНН

Сегодня тендер на закупку систем кондиционирования будет отменен. Процедуру отмены согласно законодательства уже начало наше закупочное подразделение

- сообщили в пресс- службе "Укрэнерго".

В компании заверили, что с момента, когда призвали всех потребителей не включать кондиционеры, сплит-системы в зданиях и офисах "Укрэнерго" не работают. 

Там также указали, что опубликованный на Prozorro тендер на замену сплит-систем, которым 16 и 13 лет, сервисные службы компании начали готовить в начале 2024 года, "когда энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей". 

Целью  этой закупки было,  Как указывается, обеспечить бесперебойное охлаждение технических помещений: аккумуляторной комнаты и лифтового машинного зала. 

Мы все покупаем в строгом соответствии с законом и правилами прозрачности, поэтому подготовка процедур занимает определенное время. Объявление этого тендера, к сожалению, совпало с вынужденными ограничениями энергоснабжения в результате российских обстрелов

- указали в "Укрэнерго". 

В компании также пообещали пересмотреть все актуальные закупки охлаждающих устройств. 

Ранее в системе Prozorro появился тендер от  НЭК "Укрэнерго" о на закупку кондиционеров с ожидаемой стоимостью более 629 тыс. грн. 

Планировалось приобрести 4 четырех комплекта систем:

- кондиционер сплит - система инверторный 80м2 8 / 9кВт 2,1 / 2,3 кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E и проводным пультом управления RC-EX3A

- - кондиционер сплит - система инверторный 80м2 8 / 9кВт 2,1 / 2,3 кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E-

2  сплит-системы канальные средненапорные инверторные 125М 2 12,5/14квт 4,4/3,7 кВт.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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