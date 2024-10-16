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В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 12:02  •  39860 просмотра

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НАБУ объявило тендер на закупку кондиционеров с обогревом на 1,3 млн грн, несмотря на прогнозы сложной энергетической ситуации зимой. Эксперты ставят под сомнение целесообразность таких расходов бюджетных средств.

Национальное антикоррупционное бюро Украины хочет закупить кондиционеры с обогревом на почти 1,3 миллиона гривен, в то время, как власти и международные организации предупреждают о сверхсложной энергетической ситуации этой зимой. Об этом свидетельствуют данные на сайте Prozorro (Прозоро), передает УНН

Всего НАБУ планирует закупить четыре лота - кондиционеры для управлений в Киеве и Днепре, а также электрический водонагреватель для управления в Днепре. Ожидаемая стоимость тендера составляет почти 1,3 миллиона гривен, финансирование будет происходить из государственного бюджета.

Сейчас НАБУ рассматривает предложения. Победителями на поставку кондиционеров для киевских отделений стали два ФЛП.

Отметим, закупить кондиционеры Национальное антикоррупционное бюро Украины планирует на фоне заявлений властей и международных партнеров о сверхсложной энергетической ситуации этой зимой. В частности, об этом неоднократно заявлял министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, вызовы этой зимы будут большими чем зимой 2022-2023 годов.

Миссия ООН прогнозирует, что зимой украинцев может ожидать отключение электроэнергии от 4 до 18 часов в сутки, а некоторые регионы могут останется без отопления.

Международное энергетическое агентство (MEA) прогнозирует, что предстоящая зима будет самым серьезным испытанием для Украины с момента полномасштабного вторжения. Недостаток электроэнергии может достичь шести гигаватт этой зимой на фоне атак рф на энергетическую инфраструктуру и окончания срока действия контракта на поставку газа в конце этого года.

Поэтому ждем, какое решение примет НАБУ. Однако, учитывая прогнозы на будущую зиму, возникает логичный вопрос - целесообразно ли сейчас тратить более миллиона бюджетных средств на закупку кондиционеров для антикоррупционного бюро?

Добавим

НАБУ в апреле закупило услуги по ремонту туалетов на более чем 3 миллиона гривен. А в сентябре планировало отремонтировать фасады и помещения административных зданий за более чем 5 миллионов гривен. 

Поражает цифрами и бюджет, который тратится на содержание антикоррупционных органов. Расходы на НАБУ, САП и ВАКС за все время их существования составляют примерно 12-13 миллиардов гривен. В то же время бюджетные аппетиты антикоррупционных органов растут ежегодно. Оплачивают это все налогоплательщики, для которых подготовили уже очередные повышения сборов.

В то же время к эффективности антикоррупционных органов до сих пор остаются большие вопросы. Иностранные эксперты в отчете по результатам оценки деятельности НАБУ обнаружили ряд проблем. В частности, аудиторы пришли к выводу, что детективы нуждаются в общении с психологами и омбудсменом, чтобы сообщать о проблемах на рабочем месте. 

Кроме того, международные аудиторы констатировали, что ВАКС рассматривает дела годами, а детективы НАБУ могут расследовать их десятилетиями. Однако, как показывает практика, продолжительность расследования антикоррупционеров никак не влияет на его качество, ведь «громкие» дела НАБУ против чиновников уже неоднократно разваливались в судах.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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