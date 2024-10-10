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НАБУ захлинулося у своїх справах - антикорупційні експерти радять детективам змінити пріоритети

НАБУ захлинулося у своїх справах - антикорупційні експерти радять детективам змінити пріоритети

Київ • УНН

 • 127188 перегляди

Transparency International Ukraine рекомендує НАБУ оптимізувати ресурси та зосередитись на справах системної корупції. Експерти наголошують на важливості пріоритезації справ та проведення незалежного зовнішнього аудиту роботи бюро.

Національне антикорупційне агентство України має оптимізувати використання своїх ресурсів та зосередитися на справах, що стосуються системної корупції. Про це йдеться у звіті Transparency International Ukraine щодо здобутків України у проведенні антикорупційної реформи за період з лютого 2014 року по березень 2024 року.

В TI нагадали, що наприкінці 2023 року ВР ухвалила закон, яким збільшила штат НАБУ з 700 до 1 тис працівників, і відбуватися це має у три хвилі: по 100 вакансій буде відкрито 2024 року, 2025 – го та 2026-го.

Утім, на думку національних і міжнародних експертів, навіть збільшення штату НАБУ та перерозподіл персоналу з допоміжних до основних підрозділів детективів не вивішать проблему робочого навантаження. НАБУ варто оптимізувати використання наявних ресурсів – зосередити увагу на справах топкорупції і справах, що стосуються системної корупції"

- йдеться у звіті TI.

Антикорупційні експерти вважають, що НАБУ має якісно розробити таку політику пріоритезації та обговорити її з компетентними фахівцями у сфері кримінальної юстиції.

Також в TI наголосили на важливості проведення незалежного зовнішнього аудиту роботи Національного антикорупційного бюро України.

Додамо

Громадськість вже неодноразово звертала увагу на те, що НАБУ витрачає державні ресурси та час на справи, які не є критично важливими та мають сумнівну судову перспективу.

Так, представниця Ради громадського контролю (РГК) НАБУ у кадровій комісії Катерина Даценко виступила з гучною заявою про низьку ефективність детективів у розслідуванні корупції у сфері оборони. За її словами, з початком повномасштабної війни очікувалося значне зростання кількості справ про корупцію в оборонній сфері. Проте на сьогодні ведеться лише 48 кримінальних проваджень, у яких підозри повідомлено лише 7 особам.

На тому, що НАБУ витрачає час та ресурси на справи з сумнівною перспективою, наголошували і міжнародні експерти, які оцінювали роботу детективів.

Наочним прикладом є справа проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Майже три роки було витрачено на розслідування цієї справи, в якій врешті ВАКС постановив виправдувальний вирок. До слова, жодних публічних вибачень перед Омеляном та покарання за незаконне притягнення його до кримінальної відповідальності ані детективи НАБУ, ані прокурори САП не понесли.

Схожа історія може повторитися зараз з ексміністром Миколою Сольським, якого НАБУ та САП у травні публічно звинуватили у привласненні землі. Мова йде не про те, що сам Сольський заволодів землею, мова про те, що він допомагав бійцям АТО оформлювати земельні ділянки, які на думку детективів, мали б дістатися іншим особам, зокрема бути виставленими на аукціони Фонду держмайна з продажу землі.

Цій історії вже вісім років, розумні терміни слідства давно вичерпані, проте детективи вирішили оголосити підозри цьогоріч. В найближчих планах ще - допит майже півтори тисячі бійців АТО.

Паралельно з цим НАБУ нещодавно переймалося внутрішніми суперечками з вже колишнім своїм першим заступником бюро Гізо Углавою, звинувачуючи його у порушеннях під час виконання прямих обовʼязків. Углава своєю чергою заявив, що НАБУ політично заангажований орган, який перебуває під впливом сторонніх осіб. Деталі скандалу тут.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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