Черговий скандал в НАБУ: детективів звинуватили у низькій ефективності боротьби з корупцією в оборонній сфері.

Катерина Даценко, дружина військового та представниця Ради громадського контролю (РГК) НАБУ у кадровій комісії, виступила з гучною заявою про низьку ефективність детективів у розслідуванні корупції у сфері оборони. За її словами, з початком повномасштабної війни очікувалося значне зростання кількості справ про корупцію в оборонній сфері. Проте на сьогодні ведеться лише 48 кримінальних проваджень, у яких підозри повідомлено лише 7 особам, передає УНН.

Вона вказує, що ця ситуація викликає обурення серед громадськості, оскільки журналісти регулярно публікують розслідування, які вказують на численні випадки корупції в оборонці. "Корупція в оборонці вбиває. На жаль, буквально", – наголошує Даценко, вказуючи на важливість цього питання для безпеки країни та захисту військових на фронті.

Під час обговорення кандидатів на керівні посади в Першому головному підрозділі НАБУ, який розслідує корупцію в оборонці, Даценко висловила незадоволення відповідями одного з кандидатів, який вже обіймає цю посаду з 2022 року. Критика стосувалася його позиції щодо відсутності доступу до необхідних даних під час війни, що, за словами Даценко, не може бути виправданням для недостатньої кількості розслідувань.

Попри критику, кадрова комісія НАБУ рекомендувала цього кандидата на посаду, хоча і з випробувальним терміном до травня 2025 року.

Контекст

Ця ситуація підкреслює нагальну потребу у радикальних реформаторських рішеннях у НАБУ, особливо в підрозділах, які відповідають за розслідування критичних для країни сфер. Громадськість неодноразово звертала увагу на те, що НАБУ витрачає державні ресурси та час на справи, які не є критично важливими та мають сумнівну судову перспективу.

На цьому ж наголошували і міжнародні експерти, які оцінювали роботу детективів.

Наочним прикладом є справа проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Майже три роки було витрачено на розслідування цієї справи, у якій врешті ВАКС постановив виправдувальний вирок. До слова, жодних публічних вибачень перед Омеляном та покарання за незаконне притягнення його до кримінальної відповідальності ані детективи НАБУ, ані прокурори САП не понесли.

Схожа історія може повторитися зараз із ексміністром Миколою Сольським, якого НАБУ та САП у травні публічно звинуватили у привласненні землі. Ідеться не про те, що сам Сольський заволодів землею, ідеться про те, що він допомагав бійцям АТО оформлювати земельні ділянки, які, на думку детективів, мали б дістатися іншим особам, зокрема бути виставленими на аукціони Фонду держмайна з продажу землі.

Цій історії вже вісім років, розумні терміни слідства давно вичерпані, проте детективи вирішили оголосити підозри цього року. У найближчих планах ще - допит майже півтори тисячі бійців АТО.

Паралельно з цим НАБУ нещодавно переймалося внутрішніми суперечкам з вже колишнім своїм першим заступником бюро Гізо Углавою, звинувачуючи його у порушеннях під час виконання прямих обовʼязків. Углава, своєю чергою, заявив, що НАБУ політично заангажований орган, який перебуває під впливом сторонніх осіб. Деталі скандалу тут.

Зважаючи на вищенаведене, громадськість підкреслює необхідність радикальних змін у підходах до розслідування НАБУ, особливо у критичних для країни сферах, адже політичні справи, принаймні зараз, можуть поступитися тим необхідним розслідуванням, де від них залежать життя українців.