Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере.

Екатерина Даценко, жена военного и представитель Совета общественного контроля (СОК) НАБУ в кадровой комиссии, выступила с громким заявлением о низкой эффективности детективов в расследовании коррупции в сфере обороны. По ее словам, с началом полномасштабной войны ожидался значительный рост количества дел о коррупции в оборонной сфере. Однако на сегодня ведется только 48 уголовных производств, в которых подозрения сообщено только 7 лицам, передает УНН.

Она указывает, что эта ситуация вызывает возмущение среди общественности, поскольку журналисты регулярно публикуют расследования, которые указывают на многочисленные случаи коррупции в оборонке. "Коррупция в оборонке убивает. К сожалению, буквально", - отмечает Даценко, указывая на важность этого вопроса для безопасности страны и защиты военных на фронте.

При обсуждении кандидатов на руководящие должности в Первом главном подразделении НАБУ, которое расследует коррупцию в оборонке, Даценко выразила недовольство ответами одного из кандидатов, который уже занимает эту должность с 2022 года. Критика касалась его позиции об отсутствии доступа к необходимым данным во время войны, что, по словам Даценко, не может быть оправданием для недостаточного количества расследований.

Несмотря на критику, кадровая комиссия НАБУ рекомендовала этого кандидата на должность, хотя и с испытательным сроком до мая 2025 года.

Контекст

Эта ситуация подчеркивает насущную потребность в радикальных реформаторских решениях в НАБУ, особенно в подразделениях, отвечающих за расследование критических для страны сфер. Общественность неоднократно обращала внимание на то, что НАБУ тратит государственные ресурсы и время на дела, которые не являются критически важными и имеют сомнительную судебную перспективу.

Это же отмечали и международные эксперты, которые оценивали работу детективов.

Наглядным примером является дело против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Почти три года было потрачено на расследование этого дела, в котором в конце концов ВАКС постановил оправдательный приговор. К слову, никаких публичных извинений перед Омеляном и наказания за незаконное привлечение его к уголовной ответственности ни детективы НАБУ, ни прокуроры САП не понесли.

Похожая история может повториться сейчас с экс-министром Николаем Сольским, которого НАБУ и САП в мае публично обвинили в присвоении земли. Речь идет не о том, что сам Сольский завладел землей, речь о том, что он помогал бойцам АТО оформлять земельные участки, которые, по мнению детективов, должны были бы достаться другим лицам, в частности быть выставленными на аукционы Фонда госимущества по продаже земли.

Этой истории уже восемь лет, разумные сроки следствия давно исчерпаны, однако детективы решили объявить подозрения в этом году. В ближайших планах еще - допрос почти полторы тысячи бойцов АТО.

Параллельно с этим НАБУ недавно занималось внутренними спорами с уже бывшим своим первым заместителем бюро Гизо Углавой, обвиняя его в нарушениях при выполнении прямых обязанностей. Углава, в свою очередь, заявил, что НАБУ политически ангажированный орган, который находится под влиянием посторонних лиц. Детали скандала здесь.

Учитывая вышесказанное, общественность подчеркивает необходимость радикальных изменений в подходах к расследованию НАБУ, особенно в критических для страны сферах, ведь политические дела, по крайней мере сейчас, могут уступить тем необходимым расследованиям, где от них зависят жизни украинцев.