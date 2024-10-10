НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

Национальное антикоррупционное агентство Украины должно оптимизировать использование своих ресурсов и сосредоточиться на делах, касающихся системной коррупции. Об этом говорится в отчете Transparency International Ukraine по достижениям Украины в проведении антикоррупционной реформы за период с февраля 2014 года по март 2024 года.

В TI напомнили, что в конце 2023 года ВР приняла закон, которым увеличила штат НАБУ с 700 до 1 тыс работников, и происходить это должно в три волны: по 100 вакансий будет открыто в 2024 году, 2025 - го и 2026-го.

Впрочем, по мнению национальных и международных экспертов, даже увеличение штата НАБУ и перераспределение персонала из вспомогательных в основные подразделения детективов не вывесят проблему рабочей нагрузки. НАБУ следует оптимизировать использование имеющихся ресурсов - сосредоточить внимание на делах топ-коррупции и делах, касающихся системной коррупции» - говорится в отчете TI.

Антикоррупционные эксперты считают, что НАБУ должно качественно разработать такую политику приоритезации и обсудить ее с компетентными специалистами в сфере уголовной юстиции.

Также в TI отметили важность проведения независимого внешнего аудита работы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Добавим

Общественность уже неоднократно обращала внимание на то, что НАБУ тратит государственные ресурсы и время на дела, которые не являются критически важными и имеют сомнительную судебную перспективу.

Так, представитель Совета общественного контроля (СОК) НАБУ в кадровой комиссии Екатерина Даценко выступила с громким заявлением о низкой эффективности детективов в расследовании коррупции в сфере обороны. По ее словам, с началом полномасштабной войны ожидался значительный рост количества дел о коррупции в оборонной сфере. Однако на сегодня ведется только 48 уголовных производств, в которых подозрения сообщено только 7 лицам.

То, что НАБУ тратит время и ресурсы на дела с сомнительной перспективой, отмечали и международные эксперты, которые оценивали работу детективов.

Наглядным примером является дело против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Почти три года было потрачено на расследование этого дела, в котором в конце концов ВАКС постановил оправдательный приговор. К слову, никаких публичных извинений перед Омеляном и наказания за незаконное привлечение его к уголовной ответственности ни детективы НАБУ, ни прокуроры САП не понесли.

Похожая история может повториться сейчас с экс-министром Николаем Сольским, которого НАБУ и САП в мае публично обвинили в присвоении земли. Речь идет не о том, что сам Сольский завладел землей, речь о том, что он помогал бойцам АТО оформлять земельные участки, которые по мнению детективов, должны были бы достаться другим лицам, в частности быть выставленными на аукционы Фонда госимущества по продаже земли.

Этой истории уже восемь лет, разумные сроки следствия давно исчерпаны, однако детективы решили объявить подозрения в этом году. В ближайших планах еще - допрос почти полторы тысячи бойцов АТО.

Параллельно с этим НАБУ недавно занималось внутренними спорами с уже бывшим своим первым заместителем бюро Гизо Углавой, обвиняя его в нарушениях при исполнении прямых обязанностей. Углава в свою очередь заявил, что НАБУ политически ангажированный орган, который находится под влиянием посторонних лиц. Детали скандала здесь.