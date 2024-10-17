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Замість боротьби з корупцією: детективи НАБУ будуть моніторити погодні умови

Київ • УНН

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НАБУ закуповує портативні метеостанції за 56,7 тис. грн, викликаючи сумніви щодо пріоритетів антикорупційного органу. Експерти критикують НАБУ за низьку ефективність та витрачання ресурсів на справи з сумнівною перспективою.

Замість боротьби з корупцією: детективи НАБУ будуть моніторити погодні умови

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) витратить понад 50 тисяч гривень на закупівлю трьох портативних метеостанцій. Про це свідчать дані на сайті Prozorro (Прозоро), передає УНН

За три портативні метеостанції Kestrel 5000 антикорупціонери заплатять 56,7 тисяч гривень.

Цікаво, чи справді метеостанції входять до пріоритетних приладів для роботи антикорупційного органу. Адже основне завдання детективів НАБУ – це боротьба з корупцією, а не моніторинг погодних умов.

Антикорупційне бюро займається закупівлею обладнання, яке не має прямого стосунку до боротьби з корупцією, в той час, коли детективи "захлинулися" у своїх справах, які розслідують десятиліттями.

Додамо

Громадськість вже неодноразово звертала увагу на те, що НАБУ витрачає державні ресурси та час на справи, які не є критично важливими та мають сумнівну судову перспективу.

Так, представниця Ради громадського контролю (РГК) НАБУ у кадровій комісії Катерина Даценко виступила з гучною заявою про низьку ефективність детективів у розслідуванні корупції у сфері оборони. За її словами, з початком повномасштабної війни очікувалося значне зростання кількості справ про корупцію в оборонній сфері. Проте на сьогодні ведеться лише 48 кримінальних проваджень, у яких підозри повідомлено лише 7 особам.

На тому, що НАБУ витрачає час та ресурси на справи з сумнівною перспективою, наголошували і міжнародні експерти, які оцінювали роботу детективів.

Наочним прикладом є справа проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Майже три роки було витрачено на розслідування цієї справи, в якій врешті ВАКС постановив виправдувальний вирок. До слова, жодних публічних вибачень перед Омеляном та покарання за незаконне притягнення його до кримінальної відповідальності ані детективи НАБУ, ані прокурори САП не понесли.

Схожа історія може повторитися зараз з ексміністром Миколою Сольським, якого НАБУ та САП у травні публічно звинуватили у привласненні землі. Мова йде не про те, що сам Сольський заволодів землею, мова про те, що він допомагав бійцям АТО оформлювати земельні ділянки, які на думку детективів, мали б дістатися іншим особам, зокрема бути виставленими на аукціони Фонду держмайна з продажу землі.

Цій історії вже вісім років, розумні терміни слідства давно вичерпані, проте детективи вирішили оголосити підозри цьогоріч. В найближчих планах ще - допит майже півтори тисячі бійців АТО.

Паралельно з цим НАБУ нещодавно переймалося внутрішніми суперечкам з вже колишнім своїм першим заступником бюро Гізо Углавою, звинувачуючи його у порушеннях під час виконання прямих обовʼязків. Углава своєю чергою заявив, що НАБУ політично заангажований орган, який перебуває під впливом сторонніх осіб. Деталі скандалу тут.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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