Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) потратит более 50 тысяч гривен на закупку трех портативных метеостанций. Об этом свидетельствуют данные на сайте Prozorro (Прозоро), передает УНН.

За три портативные метеостанции Kestrel 5000 антикоррупционеры заплатят 56,7 тысяч гривен.

Интересно, действительно ли метеостанции входят в число приоритетных приборов для работы антикоррупционного органа. Ведь основная задача детективов НАБУ - это борьба с коррупцией, а не мониторинг погодных условий.

Антикоррупционное бюро занимается закупкой оборудования, которое не имеет прямого отношения к борьбе с коррупцией, в то время, когда детективы «захлебнулись» в своих делах, которые расследуют десятилетиями.

Добавим

Общественность уже неоднократно обращала внимание на то, что НАБУ тратит государственные ресурсы и время на дела, которые не являются критически важными и имеют сомнительную судебную перспективу.

Так, представитель Совета общественного контроля (СОК) НАБУ в кадровой комиссии Екатерина Даценко выступила с громким заявлением о низкой эффективности детективов в расследовании коррупции в сфере обороны. По ее словам, с началом полномасштабной войны ожидался значительный рост количества дел о коррупции в оборонной сфере. Однако на сегодня ведется только 48 уголовных производств, в которых подозрения сообщено только 7 лицам.

То, что НАБУ тратит время и ресурсы на дела с сомнительной перспективой, отмечали и международные эксперты, которые оценивали работу детективов.

Наглядным примером является дело против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Почти три года было потрачено на расследование этого дела, в котором в конце концов ВАКС постановил оправдательный приговор. К слову, никаких публичных извинений перед Омеляном и наказания за незаконное привлечение его к уголовной ответственности ни детективы НАБУ, ни прокуроры САП не понесли.

Похожая история может повториться сейчас с экс-министром Николаем Сольским, которого НАБУ и САП в мае публично обвинили в присвоении земли. Речь идет не о том, что сам Сольский завладел землей, речь о том, что он помогал бойцам АТО оформлять земельные участки, которые по мнению детективов, должны были бы достаться другим лицам, в частности быть выставленными на аукционы Фонда госимущества по продаже земли.

Этой истории уже восемь лет, разумные сроки следствия давно исчерпаны, однако детективы решили объявить подозрения в этом году. В ближайших планах еще - допрос почти полторы тысячи бойцов АТО.

Параллельно с этим НАБУ недавно занималось внутренними спорами с уже бывшим своим первым заместителем бюро Гизо Углавой, обвиняя его в нарушениях при исполнении прямых обязанностей. Углава в свою очередь заявил, что НАБУ политически ангажированный орган, который находится под влиянием посторонних лиц. Детали скандала здесь.