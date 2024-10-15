Іноземні аудитори отримали від НАБУ низку документів та поїхали з України

Іноземні аудитори НАБУ завершили свій перший двотижневий візит до України. Вони вже отримали низку документів від бюро і наразі працюють над розробкою методики проведення оцінювання. Про це повідомили в секретаріаті комісії аудиторів, передає УНН.

Як зазначається, аудитори під час двотижневого візиту провели низку зустрічей, зокрема з представниками державних органів та громадських організацій. Отримана під час зустрічей інформація буде врахована для розробки методики і критеріїв та проведення незалежного оцінювання НАБУ.

Ми вже звернулися за деякими документами до НАБУ і вже отримали деякі з них. Ми дякуємо НАБУ за співпрацю. Комісія тут, щоб допомогти – надати пропозиції та рекомендації для покращення процесів НАБУ відповідно до нашого міжнародного досвіду, визначити шлях перед і забезпечити, щоб НАБУ повністю реалізувало свій потенціал. Це перша зовнішня незалежна оцінка НАБУ, і ми серйозно ставимося до нашої відповідальності; комісія має сильну відданість досягненню своїх цілей. Зараз ми працюємо над методологією, дотримуючись системного та обґрунтованого підходу - заявив голова комісії Роберт Вестбрукс.

Наступними кроками аудиторів буде розробка та затвердження критеріїв і методики проведення оцінювання.

Остаточний висновок аудиту буде оприлюднено на сайті Кабміну та включений до звіту НАБУ, який буде заслухано у Верховній Раді.

Додамо

В НАБУ 3 жовтня нарешті розпочався зовнішній незалежний аудит. Міжнародні експерти, які проводитимуть перевірку роботи детективів, провели в Києві закриту зустріч з представниками громадських організацій та іншими представниками громадськості, які працюють у сфері запобігання та боротьби з корупцією. На цій зустрічі антикорупційні активісти та адвокати висловили стурбованість щодо ефективності розслідувань та прозорості роботи НАБУ.

Останнім часом у громадськості назбиралося багато запитань щодо роботи детективів НАБУ. Зокрема, нерідко лунають заяви про втрату незалежності антикорупційних органів в Україні. Про це, у тому числі заявляв нещодавно звільнений перший заступник директора бюро Гізо Углава. Він неодноразово натякав на те, що рішення в НАБУ ухвалюються під впливом зовнішніх чинників, а не на основі закону. Серед осіб та інституцій, які, на його думку, чинили цей тиск були названі активісти Центру протидії корупції (ЦПК) та голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики, яка, як зазначив Углава, працювала раніше в ЦПК.

Углава неодноразово підкреслював, що дії проти нього свідчать про серйозні проблеми в процесі розслідування НАБУ, які орієнтовані на досягнення зовнішніх цілей, а не на встановлення істини.

Таку ж думку підтримують і адвокати, які також заявляли, що реальна ціль антикорупціонерів перетворилася з боротьби з корупцією на тиск на певних державних службовців для досягнення "зовнішніх" цілей.

До того ж адвокатська спільнота бʼє на сполох через ідею директора НАБУ Семена Кривоноса про створення своєї судової експертизи при бюро, адже "свої" експерти при слідстві не мають нічого спільного з незалежним розслідуванням.