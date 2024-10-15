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Іноземні аудитори отримали від НАБУ низку документів та поїхали з України

Київ • УНН

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Міжнародні експерти провели двотижневий візит для оцінки роботи НАБУ. Вони отримали документи, провели зустрічі та працюють над методикою проведення незалежного аудиту антикорупційного органу.

Іноземні аудитори отримали від НАБУ низку документів та поїхали з України

Іноземні аудитори НАБУ завершили свій перший двотижневий візит до України. Вони вже отримали низку документів від бюро і наразі працюють над розробкою методики проведення оцінювання. Про це повідомили в секретаріаті комісії аудиторів, передає УНН.

Як зазначається, аудитори під час двотижневого візиту провели низку зустрічей, зокрема з представниками державних органів та громадських організацій. Отримана під час зустрічей інформація буде врахована для розробки методики і критеріїв та проведення незалежного оцінювання НАБУ.

Ми вже звернулися за деякими документами до НАБУ і вже отримали деякі з них. Ми дякуємо НАБУ за співпрацю. Комісія тут, щоб допомогти – надати пропозиції та рекомендації для покращення процесів НАБУ відповідно до нашого міжнародного досвіду, визначити шлях перед і забезпечити, щоб НАБУ повністю реалізувало свій потенціал. Це перша зовнішня незалежна оцінка НАБУ, і ми серйозно ставимося до нашої відповідальності; комісія має сильну відданість досягненню своїх цілей. Зараз ми працюємо над методологією, дотримуючись системного та обґрунтованого підходу

- заявив голова комісії Роберт Вестбрукс.

Наступними кроками аудиторів буде розробка та затвердження критеріїв і методики проведення оцінювання.

Остаточний висновок аудиту буде оприлюднено на сайті Кабміну та включений до звіту НАБУ, який буде заслухано у Верховній Раді.

Додамо

В НАБУ 3 жовтня нарешті розпочався зовнішній незалежний аудит. Міжнародні експерти, які проводитимуть перевірку роботи детективів, провели в Києві закриту зустріч з представниками громадських організацій та іншими представниками громадськості, які працюють у сфері запобігання та боротьби з корупцією. На цій зустрічі антикорупційні активісти та адвокати висловили стурбованість щодо ефективності розслідувань та прозорості роботи НАБУ.

Останнім часом у громадськості назбиралося багато запитань щодо роботи детективів НАБУ. Зокрема, нерідко лунають заяви про втрату незалежності антикорупційних органів в Україні. Про це, у тому числі заявляв нещодавно звільнений перший заступник директора бюро Гізо Углава. Він неодноразово натякав на те, що рішення в НАБУ ухвалюються під впливом зовнішніх чинників, а не на основі закону. Серед осіб та інституцій, які, на його думку, чинили цей тиск були названі активісти Центру протидії корупції (ЦПК) та голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики, яка, як зазначив Углава, працювала раніше в ЦПК.

Углава неодноразово підкреслював, що дії проти нього свідчать про серйозні проблеми в процесі розслідування НАБУ, які орієнтовані на досягнення зовнішніх цілей, а не на встановлення істини.

Таку ж думку підтримують і адвокати, які також заявляли, що реальна ціль антикорупціонерів перетворилася з боротьби з корупцією на тиск на певних державних службовців для досягнення "зовнішніх" цілей.

До того ж адвокатська спільнота бʼє на сполох через ідею директора НАБУ Семена Кривоноса про створення своєї судової експертизи при бюро, адже "свої" експерти при слідстві не мають нічого спільного з незалежним розслідуванням.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
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